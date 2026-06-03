Granadilla encarga a la ULL que analice la situación de la vivienda

Granadilla de Abona tendrá en su poder una radiografía exhaustiva sobre la situación de la vivienda del municipio.
El Ayuntamiento ha encargado a la Universidad de La Laguna (ULL) el primer diagnóstico técnico integral del mercado residencial del municipio. El estudio, que estará listo en un mes, sentará las bases del primer Plan Municipal de Vivienda y dará respuesta a la exigencia del Gobierno de Canarias, que trasladó al Consistorio la obligación de aportar un análisis amplio de la situación barrio a barrio, requisito previo para tramitar la declaración de zona tensionada que el Pleno aprobó por unanimidad en marzo de 2024.
La iniciativa, impulsada desde la concejalía de Servicios Sociales, llega condicionada por el deterioro social acumulado en los servicios municipales y la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas en Canarias, que obliga a los ayuntamientos a delimitar, a escala por núcleo de población, las zonas donde puede operar el alquiler vacacional y en qué condiciones.
“El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de nuestro municipio”, afirmó el edil del área, Rubén García Casañas. “Llevamos mucho tiempo detectando un incremento preocupante de situaciones de vulnerabilidad vinculadas a la pérdida de la vivienda habitual, a procedimientos de desahucio y a dificultades serias para acceder al mercado del alquiler. Era imprescindible dar una respuesta técnica y rigurosa a esta realidad”.
En paralelo, Granadilla de Abona se ha convertido en uno de los principales focos de atracción poblacional del Sur, con un crecimiento sostenido de habitantes y hogares impulsado por su doble función residencial y turística. Ese dinamismo, sin embargo, ha ido acompañado de una escalada de precios especialmente acusada en el mercado del alquiler.
EXPANSIÓN de la VIVIENDA VACACIONAL
Entre las dinámicas que el diagnóstico deberá cuantificar destaca la expansión de la vivienda vacacional, considerada especialmente sensible en un municipio con escasa oferta hotelera respecto a los territorios colindantes. En los núcleos costeros de Granadilla, dicha reorientación del parque residencial hacia el uso turístico ha reducido la oferta disponible para residencia permanente y ha agravado las dificultades de acceso para los colectivos con menor capacidad económica.
Hasta ahora, el Ayuntamiento no disponía de un análisis actualizado, sistematizado e integral sobre la materia. En este sentido, la única información al alcance de la administración para atender esta situación procedía de una multitud de fuentes administrativas “dispersas” y a partir de estudios parciales que no permitían una visión del conjunto. “Necesitamos conocer bien el problema antes de actuar”, añadió el concejal.
Casañas subrayó además la oportunidad normativa del encargo: “La nueva legislación canaria sobre vivienda vacacional nos obliga a delimitar dónde y en qué condiciones puede desarrollarse este tipo de uso en nuestro municipio, y para hacerlo bien necesitamos exactamente el tipo de análisis territorial que nos va a proporcionar este estudio”.
¿QUÉ se ESTUDIARÁ?
El estudio encargado abordará, con desagregación territorial, los principales factores que configuran el mercado residencial local, desde la evolución sociodemográfica del municipio (crecimiento poblacional, estructura de hogares y tendencias de demanda); un inventario de la oferta de alquiler vacacional y su impacto sobre la vivienda de uso permanente; el estado actual del parque residencial, identificando viviendas vacías, infrautilizadas o desviadas hacia usos alternativos; la caracterización de los colectivos con mayores dificultades de acceso y las dinámicas de precios en el mercado de alquiler y compraventa.
“Los resultados que saquemos nos permitirán identificar las zonas del municipio que requieren una intervención más urgente, saber qué colectivos están siendo más perjudicados y avanzar hacia un Plan Municipal de Vivienda que esté realmente a la altura de las necesidades de los vecinos y vecinas de Granadilla”, explicó Casañas.
El diagnóstico también determinará si existen zonas tensionadas conforme a los criterios de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda. La declaración de este instrumento habilita a tomar medidas específicas de contención de rentas, lo que convierte esa identificación en “uno de los resultados con mayor impacto potencial sobre los vecinos.
Los resultados del diagnóstico constituirán la base para posteriormente llevar a cabo la elaboración del primer Plan Municipal de Vivienda de Granadilla de Abona, un instrumento del que el municipio, hasta la fecha, aún carecía.
Por último, se definirán las líneas de actuación, los instrumentos de intervención más adecuados a la realidad del municipio y los mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir el impacto de las políticas adoptadas.