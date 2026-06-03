Arona estrena su unidad canina con detenciones

La Policía Local de Arona, a través de su Unidad Canina K9, continúa desarrollando actuaciones preventivas y operativas en distintos puntos del municipio, acumulando ya numerosas intervenciones relacionadas con la localización de sustancias ilegales y levantando diversas actas por tenencia y consumo en vía pública desde su puesta en funcionamiento.
Durante uno de estos servicios, el agente canino K1 localizó a un hombre de 28 años que presuntamente portaba diversas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, tusi y MDMA, además de dinero fraccionado. Ante estos hechos, los agentes procedieron a su detención por un presunto delito contra la salud pública y posterior puesta a disposición judicial.
La actuación se produce apenas unos días después de la presentación oficial de esta unidad especializada, celebrada el pasado 20 de mayo, reforzando el trabajo preventivo y de apoyo operativo que la Policía Local desarrolla en espacios públicos, zonas de ocio, eventos, entornos educativos y áreas de gran afluencia.
El concejal de Policía Local, Héctor Reyes, destacó que “contar con una Unidad Canina era un compromiso desde nuestra llegada, porque entendíamos que Arona necesitaba seguir reforzando sus herramientas de prevención y seguridad. Hoy contamos con una unidad formada por tres perros especializados, un vehículo específico recientemente incorporado y agentes altamente formados que ya están demostrando su utilidad en la calle”.
Reyes añadió que “desde su puesta en marcha estamos viendo cómo esta unidad aporta un apoyo importante al trabajo diario que realizan los agentes, reforzando la prevención, aumentando la presencia policial y mejorando nuestra capacidad de actuación en los barrios y espacios públicos”. La incorporación de esta unidad especializada permite ampliar las capacidades operativas de la Policía Local de Arona, reforzando la detección de sustancias.