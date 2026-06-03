Canarias pierde turismo extranjero por primera vez tras la pandemia

El Archipiélago registró en abril el primer descenso consistente del turismo extranjero desde el fin de la pandemia, al perder un 8,3% de visitantes internacionales, algo que no sucedía desde octubre del año 2019, sin tener en cuenta la anomalía que supuso el cero turístico y la lenta reapertura del sector que ocasionó la covid-19.
Según los datos de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) que publicó ayer el INE, Canarias registró en abril la llegada de 1.214.347 viajeros del extranjero, cifra que supone 110.332 menos que en el mismo mes del pasado año. Antes de esta bajada se han producido leves amagos en los últimos meses, si bien casi puede hablarse más de cifras sin variación que de verdaderos descensos. En diciembre del año pasado el número de turistas internacionales bajó un 0,09% y en septiembre de ese mismo año lo hizo un 0,02%.
El de este mes de abril es, por tanto, el primero de importancia en estos años en los que el turismo parecía no tener techo en Canarias y marcaba, mes tras mes, nuevos máximos. La situación de incertidumbre internacional, derivada de la guerra de Irán, se ha sumado a las previsiones de contención que se han venido anunciando meses atrás a causa de la situación económica de Reino Unido o Alemania, principales emisores de turistas extranjeros a las Islas.
Pese a que se ha señalado que la Semana Santa pudo tener algo que ver en este resultado negativo, puesto que este año cogió parte del mes de marzo y el cómputo de turistas llegados al Archipiélago no se contabilizó a abril, no ocurrió lo mismo el año pasado en relación con el anterior. En abril de 2025 el turismo extranjero creció en las Islas el 11,9% en tasa interanual, habiendo caído la Semana Santa de 2024 en el mes de marzo.
De hecho, de los grandes destinos turísticos del país, Canarias fue el único que perdió visitantes internacionales en abril. Cataluña, con casi 1,9 millones, registró un incremento del 7,7%, mientras que Andalucía, con 1,5 millones, creció un 6,9%. Baleares, por su parte, registró un crecimiento del 1,4% y 1,3 millones de visitantes.
La bajada del número de turistas extranjeros ha traído consigo el lógico descenso del gasto en el mes de abril, cuando se desembolsaron un total de 1.796 millones de euros. El gasto medio por persona y día fue de 182 euros y aumentó el 8,3%, mientras que la duración del viaje se acortó hasta los 8,1 días
Los datos que publicó, también ayer, el Instituto Canario de Estadística (Istac) utilizando la misma fuente de Frontur revelan que el mercado alemán es uno de los que más cayó en el mes de abril. Llegaron 225.526 viajeros, 35.189 menos que en abril del pasado año, lo que supone una caída del 13,5%. Reino Unido mantuvo, en cierta medida, el tono, con una bajada de 6.146 turistas, un 1,2% menos, y un total de 506.367 viajeros.
Otros mercados con mucha menos relevancia para Canarias registraron caídas porcentuales abultadas, como Italia, que registró un descenso del 14,5%; Dinamarca (-30%), Finlandia (-38,4%) o Suecia (-29,2%).
En el acumulado del año, las Islas aún conservan un saldo positivo del 0,18%, con 5.696.844 turistas extranjeros, unos 10.000 viajeros más que en el mismo periodo del pasado año.
Recientemente, la consejera regional de Turismo, Jessica de León, señaló que se sigue muy de cerca la evolución del sector ante la incierta evolución de los acontecimientos. Una de las cuestiones que señaló es que las reservas se realizan cada vez más a última hora, si bien afirmó que “la demanda hacia Canarias sigue siendo estable y firme”. Sin embargo, reconoció que la situación económica de países como Reino Unido y Alemania está afectando a la clase media que elige Canarias para pasar sus vacaciones.
Queda esperar a los resultados de los próximos meses y también tener en cuenta los datos del turismo nacional para comprobar si esta caída del 8,3% en abril es eventual o si, por el contrario, es el principio del fin del crecimiento imparable que se ha experimentado en los últimos años.
Baja el 6,8% el gasto de los visitantes internacionales
La bajada del número de turistas extranjeros ha traído consigo el lógico descenso del gasto en el mes de abril, cuando se desembolsaron un total de 1.796 millones de euros. El gasto medio por persona y día fue de 182 euros y aumentó el 8,3%, mientras que la duración del viaje se acortó hasta los 8,1 días.