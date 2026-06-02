El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado este martes una de las medidas más esperadas por el tejido productivo del archipiélago. El vicepresidente del Gobierno autonómico y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha presentado de forma oficial la nueva línea de incentivos integrada en el Plan Respaldo. A través de esta iniciativa, la Comunidad Autónoma se convierte en la única región de España en compensar de forma directa la cuota de la Seguridad Social a los autónomos en Canarias durante sus dos primeros meses de incapacidad laboral transitoria.
El programa nace con un presupuesto inicial de 600.000 euros, configurado como un crédito ampliable en función de la demanda real que se registre en las islas. El principal atractivo de esta subvención es que cuenta con un carácter retroactivo aplicable desde el 1 de enero de 2026 y contempla una cuantía económica máxima de hasta 700 euros por beneficiario. Si la baja médica por enfermedad común o accidente laboral tuviera una duración inferior a los sesenta días, el profesional percibirá de igual modo la parte proporcional correspondiente al tiempo exacto de su convalecencia.
Requisitos y condiciones para los autónomos en Canarias
“La medida está pensada para evitar que enfermar o sufrir un accidente suponga un perjuicio económico añadido para quienes desarrollan su actividad por cuenta propia en las islas”, ha destacado con firmeza Manuel Domínguez durante la rueda de prensa. Una baja médica suele traducirse en un freno absoluto de los ingresos, mientras que los costes fijos mensuales permanecen intactos para este colectivo.
Para mitigar este impacto, la ayuda se tramitará mediante el ágil sistema de concurrencia no competitiva. Esto significa que las aportaciones se adjudicarán por estricto orden de llegada de las solicitudes, resolviéndose favorablemente para todos aquellos autónomos en Canarias que cumplan los siguientes requisitos documentales:
- Localización fiscal: Es obligatorio poseer el domicilio fiscal dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Desarrollo de actividad: La actividad comercial, profesional o empresarial debe ejecutarse obligatoriamente de forma efectiva en el Archipiélago.
- Obligaciones tributarias: Los solicitantes deben acreditar estar al corriente de sus pagos y deudas con la Hacienda estatal, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria Canaria.
- Estructura empresarial: La línea está dirigida a personas dadas de alta en las islas que no tengan asalariados a su cargo, salvo en supuestos excepcionales tipificados como enfermedad grave. También se incluye a mutualistas y a miembros de sociedades o comunidades de bienes.
Una vez que los técnicos del Gobierno regional corroboren la situación de incapacidad temporal subvencionable, el abono de la cuantía se efectuará mediante un único pago directo en cuenta. Además, el Ejecutivo ha eliminado trabas burocráticas al eximir al solicitante de realizar cualquier tipo de justificación económica posterior, más allá de la documentación inicial requerida en el momento de la inscripción telemática.
Un blindaje integral para el empleo por cuenta propia en el Archipiélago
La puesta en marcha de este subsidio por baja por enfermedad no es un hecho aislado. Domínguez ha recordado que esta acción se acopla a las herramientas vigentes del Gobierno, orientadas a consolidar el crecimiento de los autónomos en Canarias, un colectivo que ya suma 147.698 trabajadores en todo el territorio insular, registrando un aumento de 380 nuevos afiliados a finales de mayo respecto al mes de abril. Este notable incremento ha permitido que la cifra total de desempleados en las islas se sitúe por debajo de la barrera psicológica de las 145.000 personas.
Entre las medidas complementarias que ya están operativas para los autónomos en Canarias destaca el Programa Concilia, una convocatoria que recibe más de diez solicitudes al día y que sufraga hasta el 75% de los costes de guarderías, escuelas infantiles y cuidado de familiares con un límite de 3.000 euros. Asimismo, la conocida Cuota Cero para nuevos emprendedores ya avanza de forma exitosa por su tercera convocatoria oficial acumulando más de 3.900 solicitudes tramitadas.
Por último, el vicepresidente autonómico ha querido poner en valor que las islas se mantienen como la región pionera en establecer la exención total del pago del IGIC para todos aquellos trabajadores por cuenta propia que consoliden una facturación anual inferior a los 50.000 euros, un colchón fiscal inigualable en el resto del territorio nacional.