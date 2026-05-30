Ya es oficial en el BOC: Canarias lanza 350.000 euros en ayudas para estas asociaciones de mujeres

El Instituto Canario de Igualdad (ICI) publica en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) una nueva convocatoria de subvenciones para mujeres. Esta partida de 350.000 euros busca fortalecer el tejido asociativo y la igualdad real en las islas. Las entidades interesadas disponen hasta el 17 de junio para realizar el trámite.
El Gobierno de Canarias refuerza su compromiso con la equidad de género a través de esta inversión estratégica. La convocatoria actual persigue un objetivo claro: facilitar el funcionamiento y mantenimiento de los colectivos que defienden los derechos de la población femenina. Estas ayudas económicas permiten que las asociaciones desarrollen proyectos de sensibilización y pensamiento feminista en todo el archipiélago.
Requisitos para acceder a las subvenciones en Canarias
Para optar a estos fondos, las entidades deben cumplir criterios estrictos de organización y fines sociales. La normativa establece que las beneficiarias son asociaciones y federaciones sin ánimo de lucro. Es imprescindible que sus estatutos incluyan la consecución de la igualdad de género y la defensa de los derechos de las mujeres en ámbitos de discriminación.
Un requisito fundamental es el arraigo territorial. Las organizaciones deben tener su domicilio social en las Islas Canarias y desarrollar su actividad principal en el territorio autonómico. Además, la estructura interna debe reflejar la naturaleza de la convocatoria: al menos un 80% de las personas asociadas deben ser mujeres. Este criterio garantiza que el asociacionismo femenino mantenga su liderazgo y representatividad en los proyectos financiados.
Plazos y tramitación electrónica en el BOC
El proceso administrativo se realiza exclusivamente de forma telemática. Las interesadas deben acceder a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 17 de junio de 2026. Cada colectivo podrá presentar una solicitud por cada proyecto específico que desee ejecutar durante el presente ejercicio.
Respecto al calendario de ejecución, los proyectos deben desarrollarse entre el uno de enero y el 15 de noviembre de 2026. Por su parte, el límite para la justificación de los fondos públicos recibidos vence el 30 de noviembre. Esta planificación temporal permite a las entidades cubrir gastos operativos y actividades realizadas desde el inicio del año.
Impacto de la igualdad de género en la sociedad canaria
Estas subvenciones del ICI no solo financian el mantenimiento básico de las sedes. El presupuesto de 350.000 euros también se destina a la difusión de la historia del movimiento de mujeres y la promoción de la diversidad. La visibilidad de los derechos fundamentales es una prioridad para el Ejecutivo regional en esta convocatoria del BOC.
La formación y la sensibilización social ocupan un lugar destacado en las bases de la ayuda. Los proyectos que aborden el pensamiento feminista y la información sobre igualdad entre hombres y mujeres recibirán especial atención. Con este impulso económico, Canarias busca consolidar un movimiento social fuerte, capaz de incidir en las políticas públicas y en la concienciación de la ciudadanía canaria.