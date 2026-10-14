La Fedola Family Run llega a su quinta edición mostrando la fuerza de su atractivo deportivo y solidario

El Grupo Fedola ultima los preparativos para la quinta edición de la Fedola Family Run, programada para el 24 de octubre. Tras cuatro años de trayectoria, la prueba se afianza como un evento que equilibra el reto deportivo con la convivencia y la acción solidaria. La carrera se confirma como una propuesta creada para corredores y personas que buscan una actividad al aire libre, donde todos los participantes asumen el papel de protagonistas, sin importar su nivel de preparación.
El programa mantiene las distancias de 5 y 10 kilómetros junto a las modalidades para niños, familias y bebés. En esta edición, el evento mejora su puesta en escena para dinamizar el recinto mediante talleres de manualidades y actuaciones musicales en directo. El objetivo es celebrar el concepto de familia e integrar a los allegados de cada deportista y a la comunidad generada en torno a la carrera.
El acto de presentación oficial, celebrado en el hotel GF Victoria, sirvió para mostrar el diseño de la nueva camiseta. Durante el encuentro, la presidenta del Grupo Fedola, Victoria López, indicó que prevén superar la recaudación obtenida en la pasada edición. López explicó que la carrera mantiene un equilibrio y tiene la particularidad de cuidar un circuito singular, por lo que la organización no busca una participación masiva.
Un éxito medido y sin masificaciones
Esta filosofía sirve como explicación al hecho de llegar a esta fecha con las inscripciones ya cerradas para las pruebas de 5 y 10 kilómetros. No obstante, recordó que el público aún puede apuntarse al tramo familiar o aportar su ayuda a través del dorsal solidario.
Sobre el éxito de este formato, la presidenta valoró que logran un doble objetivo al unir un encuentro abierto en Costa Adeje con el atractivo deportivo para los corredores. Además, López adelantó que ofrecerán un auténtico y único bufé al cruzar la meta para facilitar la mejor recuperación.
El componente solidario se mantiene como motor de la iniciativa. La recaudación se destinará nuevamente a la Fundación Canaria Familia Quesada Sánchez, la Asociación de Reinserción Social Anchieta y la Asociación de Asistencia Nahia. Para Ana Belén López, vicepresidenta y responsable de Responsabilidad Social Corporativa, este apoyo resulta fundamental. “Es un orgullo comprobar cómo el crecimiento de la carrera nos permite impulsar los proyectos de las organizaciones a las que ayudamos”, subrayó al recordar que las tres entidades dispondrán de visibilidad durante el evento.
El respaldo institucional continúa mediante el Ayuntamiento de Adeje. La concejala de Turismo, Sostenibilidad e Innovación, Patricia Paulsen, reafirmó el apoyo municipal a una cita que aporta valor, y destacó que unir la carrera con el destino Costa Adeje genera un vínculo que da un salto de calidad a ambas marcas. En este sentido, la edil apuntó que tener un destino donde hacer una carrera por el litoral y combinar turistas con residentes es una combinación completa.
Por su parte, el director ejecutivo de Canaryrun, Víctor Sanabria, detalló el recorrido y repasó la personalidad del Ocean Cross con su trazado por asfalto y arena. “Esta mezcla de superficies y desniveles convierte al circuito en algo único en Tenerife”, concluyó el portavoz deportivo.
Finalmente, el acto de presentación contó también con la presencia de los representantes de las organizaciones no gubernamentales beneficiarias y de los patrocinadores de la prueba.