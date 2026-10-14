Bienestar busca aliados para dar respuesta a 12.000 canarios que esperan la ayuda de dependencia en Canarias

La Consejería de Bienestar presentó ayer en Gran Canaria, y hoy lo hará en Tenerife, un nuevo modelo de contratación pública que, a su juicio, contribuirá a agilizar la atención a la dependencia y a dar una respuesta directa a las más de 12.000 personas en lista de espera con un Programa Individual de Atención (PIA) en su domicilio sin efectividad.
La Dirección General de Dependencia comunicó al sector empresarial, entidades del tercer sector y profesionales autónomos el marco regulador del nuevo Sistema Dinámico de Adquisición (SDA), una herramienta diseñada para transformar y agilizar la atención a la dependencia. Además, escuchó sus necesidades para ampliar su capacidad y mejorar el trabajo.
Actualmente el sistema sostiene a 100.000 dependientes en las Islas, pero faltan empresas que den el paso de acreditarse para ofrecer un servicio necesario ante un cambio de modelo de atención, además de personal cualificado, y dar respuesta directa a las 12.000 personas con un PIA de servicio a domicilio no efectivo por falta de empresas.
En la actualidad hay 520 empresas, entidades y autónomos acreditados, pero solo 160 ofrecen la atención a domicilio, un registro insuficiente en una comunidad que registra su mayor nivel de envejecimiento histórico, con casi 150 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, aclaró que es uno de los principales retos: “Necesitamos más entidades, más empresas, más plazas y reforzar todo lo que es la atención domiciliaria para seguir profundizando en un objetivo fundamental que se nos han trazado a nivel europeo, a nivel estatal y nosotros a nivel regional, que es avanzar en la desinstitucionalización y que podamos seguir atendiendo a más personas”. A las 72 entidades y empresas sociales recalcó: “Acredítense, generen plazas y más oportunidades para que puedan contratar con ustedes”.
También apuntó que el objetivo es que cada persona dependiente en Canarias reciba “una atención digna, continua y de máxima calidad” en su propio entorno. “Para lograrlo, debemos cuidar a quienes cuidan, incentivando mejores condiciones salariales, reduciendo la rotación de los equipos y construyendo un marco de estabilidad y confianza mutua entre la Administración, el sector social y los profesionales”, concluyó.
Por su parte, la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, explicó que este modelo “es una apuesta firme por la calidad del empleo y la dignidad en las condiciones laborales. No solo persigue reducir los tiempos de espera y llegar a cada rincón de las Islas, sino que sitúa el bienestar y la retribución de los profesionales de los cuidados en el centro”.
Además, simplifica y agiliza la adjudicación de servicios esenciales como la Ayuda a Domicilio (SAD), la Promoción de la Autonomía Personal (SPAP) y la atención en centros de día. Su principal novedad “es su carácter abierto y flexible, lo que permite incorporar de manera continua proveedores acreditados” en sus dos años (prorrogables por otros dos).