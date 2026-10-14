Sindicatos del HUC denuncian deterioro laboral y falta de diálogo: “Perjudica a toda la plantilla”

El Comité de Empresa del Hospital Universitario de Canarias (HUC) denunció “la falta de diálogo y una grave forma de actuar” de la dirección gerencia del centro hacia los representantes legítimos de los trabajadores, una situación que “perjudica a toda la plantilla y deteriora el clima laboral y la calidad asistencial”. Reclamó la convocatoria inmediata de una reunión y el restablecimiento de unas relaciones basadas en el respeto mutuo y la negociación.
Anunció que el próximo 22 de octubre se retomarán las movilizaciones contra la reducción de la plantilla, la falta de sustituciones, la precarización extrema de los contratos, la adaptación de los permisos la movilidad interna, las adaptaciones del puesto y otras cuestiones de recuperación de derechos que afectan a todos los grupos profesionales.
“Se ha establecido una forma de actuar en la que no hay diálogo, en la que planteamos problemas laborales y de prevención de riesgos con buena intención y desde la lealtad al hospital para intentar resolverlos y simplemente no nos responde”, afirmó Pablo Febles, presidente del Comité de Empresa del HUC, quien reclamó a la dirección del centro “la convocatoria inmediata de la reunión solicitada, el restablecimiento de unas relaciones basadas en el respeto mutuo y en la negociación con la empresa, el cumplimiento efectivo de las obligaciones legales en materia de libertad sindical, prevención de riesgos laborales e información a la representación legal de los trabajadores”.
Exigió el “cese de cualquier conducta que dificulte o menoscabe el ejercicio” de las funciones de los representantes sindicales y delegados de prevención, así como que “asuman responsabilidades” quienes hayan contribuido a generar esta situación.
Los representantes de los trabajadores pidieron “el cese inmediato de los recortes de plantilla y sustituciones dignas y estables”. Desde el Comité de Empresa se recuerda que el Hospital Universitario de Canarias necesita “presupuestos y plantillas acordes a la desmesuradamente creciente población asistida, adecuada gestión, diálogo, respeto institucional y cumplimiento de la legalidad.
Cree que se puede reconducir este escenario pero también dejó claro que “no van a permanecer en silencio ante actuaciones que supongan una vulneración de derechos laborales, sindicales o de prevención”.
Los sindicatos denunciaron la obstaculización de su ejercicio, retrasos permanentes en el tratamiento de los problemas que afectan a la plantilla, falta de acceso a información necesaria para ejercer sus funciones y una creciente dificultad para desarrollar las tareas legalmente atribuidas a los delegados sindicales y delegados de prevención, “en un escenario de recortes permanentes y no sustituciones de personal, lo que multiplica las cargas de trabajo y la posibilidad de enfermar, tanto física como mentalmente”. Alertaron del aumento de las bajas debido a las duras condiciones de trabajo, la ausencia de evaluaciones o el aumento de agresiones.