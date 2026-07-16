Los trabajadores del HUC lo dejan claro: “Los recortes de personal lastran la asistencia”

El Comité de Empresa del Hospital Universitario de Canarias (HUC) ha comenzado una campaña informativa dirigida de forma directa a usuarios y pacientes para explicarles la gravedad de los recortes de personal que está aplicando el Servicio Canario de Salud (SCS), según informa Intersindical Canaria.
Esta nueva medida de protesta llega tras varios días de concentraciones en los exteriores del centro hospitalario tinerfeño.
Los representantes de los trabajadores culpan directamente a la Consejería de Sanidad de recortes de personal que, según denuncian, “lastran la asistencia al paciente y sobrecargan al personal sanitario”.
La campaña se materializa mediante notas y carteles informativos distribuidos por todas las áreas de consultas externas y las plantas de hospitalización del centro de La Laguna.