La borrasca Charles obliga a suspender traslados sanitarios en cinco islas

La borrasca Charles ha obligado a suspender este miércoles, 11 de noviembre, parte del transporte sanitario no urgente en Canarias. El Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha paralizado los traslados de pacientes que deben acudir a sesiones de rehabilitación o consultas externas en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, debido a las condiciones meteorológicas adversas.
La medida, comunicada por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, busca evitar desplazamientos que puedan poner en riesgo a los pacientes y al personal sanitario durante el temporal.
La suspensión afecta exclusivamente a determinados servicios programados. Los traslados para tratamientos vitales se mantienen, siempre que puedan realizarse sin comprometer la seguridad de los usuarios ni de las dotaciones sanitarias.
Qué traslados sanitarios quedan suspendidos en Canarias
La decisión afecta a la actividad del Transporte Sanitario No Urgente (TSNU), gestionado por el SUC, para pacientes que necesitan desplazarse a centros sanitarios por motivos que no requieren una intervención inmediata.
En concreto, se suspenden los traslados programados para:
- Sesiones de rehabilitación.
- Citas en consultas externas de centros sanitarios.
Esta suspensión se aplica durante la jornada de este miércoles en cinco Islas: Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria.
La medida ya había comenzado a aplicarse el martes 10 de noviembre en La Palma, donde los traslados de estas características quedaron suspendidos desde las 15.00 horas, manteniéndose únicamente los considerados vitales.
El Gobierno de Canarias explica que la duración de las restricciones dependerá de la evolución meteorológica y de las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil.
Qué pacientes mantienen el transporte sanitario pese a la borrasca Charles
El Servicio de Urgencias Canario ha establecido excepciones para evitar que la suspensión afecte a pacientes que necesitan tratamientos esenciales.
Por tanto, se mantienen los desplazamientos de quienes deben acudir, de forma continuada o puntual, a los siguientes servicios:
- Hemodiálisis, para pacientes que necesitan este tratamiento renal.
- Quimioterapia y radioterapia, destinadas al tratamiento de enfermedades oncológicas.
- Hospital de día oncohematológico, para pacientes que reciben atención especializada sin ingreso hospitalario.
Estos traslados quedan garantizados siempre que las condiciones meteorológicas permitan realizarlos sin poner en peligro a los pacientes ni a los profesionales sanitarios.
Sanidad precisa que esta valoración resulta especialmente importante en zonas de difícil acceso o afectadas por el temporal.
La medida también contempla mantener los traslados de pacientes entre centros sanitarios y los desplazamientos de aquellas personas que hayan recibido el alta en servicios de urgencias o plantas hospitalarias, sujetos igualmente a las condiciones de seguridad.
Cuánto durará la suspensión del transporte sanitario no urgente
Por el momento, el Gobierno de Canarias no ha establecido una hora concreta para recuperar la normalidad en el servicio.
La reanudación de los traslados dependerá de la evolución de la borrasca Charles y de las medidas preventivas que adopten las autoridades responsables de emergencias.
La suspensión se suma a otras actuaciones adoptadas en el Archipiélago para reducir los desplazamientos durante el episodio meteorológico, que ha llevado a suspender las clases presenciales en Tenerife, La Palma y La Graciosa.
Los pacientes que tengan programado un traslado sanitario deben consultar con el servicio correspondiente antes de desplazarse, especialmente si residen en zonas donde el viento o las precipitaciones dificultan la circulación.