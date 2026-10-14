Marwan, David Guapo y Cantajuego llegan a Tenerife con espectáculos gratuitos: fechas y horarios

Santiago del Teide acogerá del 15 al 18 de octubre la XI edición del festival Ale-Arte Cumbre de Bolico, que contará con las actuaciones de Marwan, David Guapo y Cantajuego. El evento ofrecerá cuatro días de música, humor, teatro, poesía y actividades familiares, con entrada gratuita hasta completar el aforo.
El Centro de Visitantes Chinyero será el escenario principal de esta cita cultural, denominada oficialmente Festival de Expresiones Artísticas Alexia Martel González, que celebra su undécima edición con una programación dirigida a diferentes públicos.
Entre los principales atractivos figuran el espectáculo de humor de David Guapo, el concierto del cantautor Marwan y la actuación infantil de Cantajuego con Las Aventuras de Coco y Pepe.
David Guapo y Marwan actuarán gratis en Tenerife
El viernes 16 de octubre, el cómico David Guapo protagonizará una de las actuaciones centrales del festival con su espectáculo Que no nos frunjan la fiesta, una propuesta que combina monólogos, música e improvisación.
La velada comenzará a las 20.00 horas e incluirá previamente la representación teatral Devolvemos la Conexión, del grupo La Conexión.
El sábado 17 será el turno de Marwan, una de las voces de referencia de la canción de autor en España, que llevará a Santiago del Teide temas de su disco Adrenalina y repasará algunas de las canciones más conocidas de su trayectoria.
Su actuación está anunciada para las 21.30 horas, dentro de la Velada Ale-Arte 2026, que arrancará a las 20.30 horas e incluirá también la participación de Acrobacias Mani.
Cantajuego llevará sus aventuras a Santiago del Teide
Los más pequeños también tendrán un espacio destacado en la programación.
El sábado 17 de octubre, a las 17.00 horas, el Centro de Visitantes Chinyero recibirá a Cantajuego, que presentará su espectáculo Las Aventuras de Coco y Pepe.
La propuesta está dirigida al público infantil y familiar, con canciones y personajes conocidos por varias generaciones de niños.
Al igual que el resto de las actividades del festival, la entrada será gratuita hasta completar aforo, según ha informado la organización.
Programación completa del festival Ale-Arte 2026
Jueves 15 de octubre: Día de la Mujer Rural
El festival comenzará a las 17.00 horas con la actuación de la Batucada Tamatimba por las calles del pueblo.
A las 18.00 horas se inaugurará la III Exposición Ale-Arte Medio Natural y Entorno: Oficios y Mañas, dedicada a poner en valor el papel de las mujeres en el medio rural. La jornada incluirá también refranes, coplas y canciones.
Viernes 16 de octubre: teatro y humor con David Guapo
La programación del viernes comenzará a las 20.00 horas con una velada que incluirá la representación de Devolvemos la Conexión, a cargo del grupo de teatro La Conexión.
Posteriormente, el humorista David Guapo presentará su espectáculo Que no nos frunjan la fiesta, que combina monólogos, música e improvisación.
Sábado 17 de octubre: Cantajuego y Marwan
La jornada arrancará entre las 11.00 y las 13.00 horas con una actividad de pintura al aire libre para todos los públicos en la plaza de Santiago del Teide. Para participar será necesaria la inscripción previa en el departamento municipal de Cultura.
A las 17.00 horas, el Centro de Visitantes Chinyero acogerá la actuación de Cantajuego, que presentará su espectáculo infantil Las Aventuras de Coco y Pepe.
Por la noche, a las 20.30 horas, comenzará la Velada Ale-Arte 2026, que incluirá la actuación de Acrobacias Mani.
A las 21.30 horas será el turno del cantautor Marwan, que interpretará canciones de su disco Adrenalina y repasará algunos de los temas más conocidos de su trayectoria.
Domingo 18 de octubre: poesía y teatro
El festival concluirá el domingo a partir de las 19.00 horas con el recital de poesía Recitar para Sanar, dedicado a la soledad y con la participación de autores locales y la Asociación Baifo Moda.
A continuación, el Grupo de Teatro Cherfe representará la obra La Carta, que pondrá el cierre a la undécima edición del festival.
Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo, según ha informado la organización.
Cómo asistir a los espectáculos gratuitos
El festival se desarrollará principalmente en el Centro de Visitantes Chinyero, en Santiago del Teide, aunque algunas actividades se celebrarán también en las calles y la plaza del municipio.
La organización ha confirmado que todas las actuaciones son gratuitas hasta completar aforo, por lo que el acceso estará condicionado a la disponibilidad de plazas.
La única actividad para la que se menciona expresamente una inscripción previa es la jornada de pintura al aire libre del sábado, que deberá gestionarse a través del departamento municipal de Cultura.
La undécima edición de Ale-Arte combinará así cuatro jornadas de espectáculos y actividades culturales, con propuestas que abarcan desde el humor y la música hasta la creación artística y la participación vecinal.