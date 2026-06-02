Binter lanza un nuevo Bintazo que permitirá volar fuera de Canarias a precios reducidos con el servicio diferencial de la aerolínea que incluye, para todas las tarifas, ventajas como equipaje de mano, entretenimiento a bordo o aperitivo gourmet de cortesía. La promoción, aplicable a destinos nacionales y algunos internacionales, estará disponible hasta el 15 de junio para viajar entre el 15 de septiembre y el 31 de marzo de 2027.
En el ámbito nacional, se pueden adquirir billetes desde 23 euros, cuando el pasajero es residente y compra ida y vuelta, para vuelos a Sevilla o Valencia o desde 27 para vuelos a Madrid.
Las personas que deseen aprovechar el Bintazo pueden consultar las condiciones y precios para los distintos destinos de la compañía y adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00, las agencias de viajes y las oficinas de los aeropuertos.
Ventajas en #ModoCanario para todas las tarifas y el Bintazo
Los pasajeros de estos vuelos de Binter disfrutarán de las ventajas diferenciales del #ModoCanario que ofrece la aerolínea: el confort de sus aviones Embraer E195-E2, -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, y de sus ATR 72, en el caso de los vuelos con Madeira, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros, como un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.
Además, en el caso de las rutas nacionales, la compañía aérea facilita sin coste los vuelos en conexión dentro de Canarias, haciendo posible disfrutar de estas ofertas desde todas las islas del archipiélago por el mismo precio.