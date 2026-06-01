La Filmoteca Canaria se suma con un ciclo al Mes del Orgullo LGTBIQA+

La Filmoteca Canaria celebra la quinta edición de su ciclo Diversidad, Igualdad y Cultura coincidiendo con la conmemoración del Orgullo LGTBIQA+. Este programa de proyecciones, organizado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, ofrecerá, durante junio y julio, cinco películas que exploran las disidencias sexo-genéricas.
El Teatro Guiniguada (Gran Canaria), el Espacio La Granja (Tenerife) y el Auditorio Insular de Fuerteventura albergarán la iniciativa, que comienza con la cinta Orlando, mi biografía política, de Paul B. Preciado, un documental, concebido como una carta a la escritora Virginia Woolf, que difumina las líneas entre realidad y ficción partiendo de un referente literario.
Las primeras sesiones son mañana martes en Las Palmas de Gran Canaria (19.00 horas) y el jueves en Santa Cruz de Tenerife (19.00). La cinta llega el 1 de julio (20.00) a Puerto del Rosario.
El siguiente título será Not a Pretty Picture, una obra fundamental del cine feminista de los años 70, dirigida por la cineasta Martha Coolidge. A continuación, tomará el relevo Carol, el aclamado drama romántico de Todd Haynes, basado en la novela de Patricia Highsmith, que narra, con exquisita sensibilidad, la compleja relación entre una joven aspirante a fotógrafa y una mujer seductora durante los años 50.
La siguiente parada del ciclo será Marruecos, donde se localiza la trama de El caftán azul, de Maryam Touzani, que explora el amor, la represión y los tabúes a través de la historia de un matrimonio que convive con la homosexualidad oculta del marido.
El ciclo finalizará con la proyección de La consagración de la primavera, de Fernando Franco. Su trama explora cuestiones como el despertar sexual, la intimidad y la diversidad funcional a través de la relación entre una joven universitaria y un chico con parálisis cerebral.