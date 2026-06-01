El microteatro llega a la exposición de Jaume Plensa en CajaCanarias

La Fundación CajaCanarias, dentro de su programación paralela a la exposición Sombras y Poemas, de Jaume Plensa, organiza una sesión de microteatro con la representación de la obra GASP, a cargo de la compañía Pedrolino, formada por jóvenes estudiantes de la Escuela de Actores de Canarias. La actividad, que se integra en los ámbitos del recorrido de la muestra, tiene lugar este martes, 2 de junio, en dos pases (18.00 y 19.00 horas), en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. La entrada será libre hasta completar el aforo. Toda la información se encuentra disponible en el sitio web www.cajacanarias.com.
Con esta iniciativa, la Fundación CajaCanarias continúa con su objetivo de abrir las puertas de la sala de exposiciones como invitación a resignificar el espacio desde la colectividad y la participación de todo aquel que quiera introducirse en la cultura. En definitiva, entrar e interactuar en el espacio museístico con otra mirada, con el foco en la capacidad comunitaria y abierta que deben tener los espacios expositivos, lejos de la frialdad académica que los define desde hace siglos.
La compañía Pedrolino nace en 2024 en el contexto de una práctica académica vinculada a la escenificación de un sueño, de la que surge su primera obra, GASP. Este montaje fue reconocido con el Primer Premio a Mejor Obra de Microteatro y el galardón a Mejor Dirección en el I Festival de Teatro Amateur del Círculo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, celebrado en marzo de 2025.
En su breve trayectoria, Pedrolino ha desarrollado otros dos proyectos: Yo soy Arlecchino y La Balada de las Mackies, ambas obras escritas y estrenadas entre 2025 y 2026. La compañía está integrada por Paula Marrero Sosa, Acerina Marzán Pérez, Yolanda Pascual Fajardo, Samuel Vázquez Canino, Aimara Martín Silva, Lucas Sequeiros Leyton y Zhiling Wang.