EN DIRECTO | Real Madrid-La Laguna Tenerife

Ha llegado el momento más esperado por los aficionados al baloncesto en el archipiélago. Es tiempo de playoff, es tiempo de rock and roll. Real Madrid y La Laguna Tenerife se ven las caras este martes, 2 de junio de 2026, en el parqué del WiZink Center de la capital de España. Esta vibrante eliminatoria se disputará bajo el formato de al mejor de tres encuentros, lo que otorga un margen de error prácticamente inexistente y sitúa el factor cancha en contra de los intereses de la escuadra aurinegra.
El grupo comandado desde el banquillo por el técnico bilbaíno Txus Vidorreta afronta este viaje con la máxima ambición y con la clara intención de buscar una sorpresa mayúscula. Los laguneros se miden frente al primer clasificado de la fase regular, un rival de un potencial físico y técnico descomunal que ha dominado la competición doméstica con mano de hierro a lo largo de todo el curso. Los aurinegros no podrán contar con Guerra, Fitipaldo, Giedraitis y Shermadini.