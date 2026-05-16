Muere de un disparo el cantaor Matías de Paula: la Policía identifica al presunto autor, que sigue libre

El cantaor Matías de Paula, de 52 años, ha fallecido tras recibir un disparo con arma de fuego a plena luz del día en la localidad de Villanueva de la Serena (Badajoz), según ha adelantado el diario El Mundo.
El trágico suceso ocurrió el pasado viernes en torno a las 15.00 horas en las inmediaciones de la plaza Rafael Alberti de la citada localidad pacense.
De acuerdo con las primeras investigaciones de las fuentes policiales encargadas del caso, la agresión se produjo de forma directa en plena calle y no se trató de ningún intercambio de disparos entre bandas o particulares.
Aunque los agentes de la Policía Nacional ya han logrado identificar plenamente al presunto autor del disparo, el sospechoso aún no ha podido ser detenido y se encuentra en paradero desconocido.