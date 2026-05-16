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Muere de un disparo el cantaor Matías de Paula: la Policía identifica al presunto autor, que sigue libre

El artista, que desarrolló gran parte de su carrera en los tablaos de Madrid junto a figuras como Pitingo, fue tiroteado el viernes en Villanueva de la Serena
Muere de un disparo el cantaor Matías de Paula: la Policía identifica al presunto autor, pero sigue libre
El cantaor Matías de Paula. | Instagram
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El cantaor Matías de Paula, de 52 años, ha fallecido tras recibir un disparo con arma de fuego a plena luz del día en la localidad de Villanueva de la Serena (Badajoz), según ha adelantado el diario El Mundo.

El trágico suceso ocurrió el pasado viernes en torno a las 15.00 horas en las inmediaciones de la plaza Rafael Alberti de la citada localidad pacense.

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De acuerdo con las primeras investigaciones de las fuentes policiales encargadas del caso, la agresión se produjo de forma directa en plena calle y no se trató de ningún intercambio de disparos entre bandas o particulares.

Aunque los agentes de la Policía Nacional ya han logrado identificar plenamente al presunto autor del disparo, el sospechoso aún no ha podido ser detenido y se encuentra en paradero desconocido.

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