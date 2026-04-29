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Begoña Gómez denunciará al agitador Vito Quiles por una “agresión” en una cafetería

Los hechos se produjeron este miércoles en un establecimiento donde se encontraba la esposa de Pedro Sánchez
La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. EP
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La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, va a presentar una denuncia contra Vito Quiles por una “agresión” en una cafetería, según trasladan fuentes del Gobierno.

Los hechos se produjeron este miércoles en un establecimiento donde se encontraba la esposa de Pedro Sánchez al que ha entrado Quiles, que “no dejaba salir” a Gómez del local, según indican las citadas fuentes que consideran que este comportamiento supone “acoso”.

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Quiles ha colgado un vídeo en sus redes sociales en el que interpela a Begoña Gómez y la acusa de haber aprovechado su condición de esposa del presidente para hacer “chanchullos”.

En las imágenes, dos acompañantes de Gómez intentan impedir que la grabe y forcejean con Quiles, que se dirige a ellas como “charos”, lo que supone un acto de “violencia machista”, a juicio del Gobierno.

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