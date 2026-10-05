Dimite una concejala del PP de Ibiza tras la detención de su marido en una operación antidroga

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Ibiza Ana Ferrer Prohías ha presentado su renuncia al acta municipal después de que su marido fuera detenido en una operación contra una organización investigada por narcotráfico y blanqueo de capitales. Ferrer no figura entre las personas investigadas por estos hechos.
El PP de Ibiza confirmó la decisión este domingo por la noche. Según explicó la formación, Ferrer ya había comunicado durante la pasada semana al alcalde, Rafa Triguero, su intención de abandonar la Corporación por motivos personales y familiares.
La decisión fue trasladada primero verbalmente y posteriormente quedó formalizada por escrito. El alcalde le planteó la conveniencia de completar oficialmente el procedimiento de renuncia, una postura que, según el partido, compartió la propia concejala.
La salida de Ferrer deberá seguir ahora los trámites establecidos para hacerse efectiva. Triguero explicó este lunes que el proceso tendrá que pasar por pleno y pidió “prudencia” hasta que avance la investigación judicial.
Una operación contra el narcotráfico y el blanqueo
La renuncia se conoce después de la detención del marido de Ferrer en una macrooperación desarrollada conjuntamente por la Policía Nacional y la Guardia Civil, con coordinación de Europol.
Según informó el Ministerio del Interior, la investigación ha permitido desarticular una organización asentada en España que presuntamente introducía cocaína en Europa procedente de Colombia y Panamá y utilizaba estructuras empresariales para blanquear los beneficios obtenidos con el narcotráfico.
En total han sido detenidas 27 personas, 26 en España y una en República Dominicana. Cuatro de los arrestos se practicaron en Ibiza.
La operación incluyó además 38 registros, ocho de ellos en la Isla. Los investigadores detectaron un entramado de sociedades que presuntamente canalizaba millones de euros hacia el sector inmobiliario.
De acuerdo con Interior, el dinero era invertido en promociones, urbanizaciones y viviendas de lujo, fundamentalmente en Ibiza, Marbella y Madrid, con el objetivo de ocultar la titularidad real de los bienes e introducir los beneficios en el circuito económico legal.
La actuación policial ha permitido bloquear más de 1,3 millones de USDT en criptoactivos y 26 cuentas bancarias. También se han intervenido 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones, armas y distintas cantidades de efectivo.
Asimismo, la investigación ha afectado a numerosos bienes inmobiliarios vinculados a los investigados. Interior informó de la prohibición de enajenar 70 inmuebles y 16 villas de lujo, además del bloqueo de otros activos patrimoniales.
El PSOE había reclamado su salida
Antes de conocerse la renuncia, el PSOE de Ibiza había solicitado públicamente la dimisión de Ferrer y había reclamado explicaciones al alcalde sobre la situación.
Los socialistas defendieron que el Ayuntamiento debía ofrecer una respuesta institucional y ser “un ejemplo de transparencia y responsabilidad política”.
La edil había comenzado el actual mandato al frente del área de Deportes, aunque posteriormente dejó estas competencias por motivos personales. Continuaba, no obstante, formando parte de la Corporación municipal.
La investigación policial permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones. Interior atribuye a los detenidos presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.