Césped sintético y pérgolas solares para los campos de Tíncer y Barranco Grande

Los campos de fútbol de Barranco Grande y Tíncer, en Santa Cruz de Tenerife, serán renovados gracias a una inversión conjunta de 3,7 millones de euros. La Junta de Gobierno municipal dio luz verde ayer a esta actuación, que permitirá mejorar las condiciones de las instalaciones municipales, adaptarlas a las necesidades de los equipos y usuarios y, además, dotar ambos espacios de pérgolas sobre las gradas que, aparte de generar zonas de sombra y de protección contra la lluvia, incorporarán módulos fotovoltaicos para producir energía solar.
El proyecto de rehabilitación del campo de Barranco Grande, con 1,9 millones de euros de presupuesto, contempla la sustitución del césped artificial por un nuevo pavimento sintético de última generación. También se renovará el sistema de riego y el drenaje del terreno de juego. Se prevé asimismo nuevas porterías, banquillos y banderines, un nuevo sistema de alumbrado exterior mediante proyectores led y la renovación del vallado perimetral y de la red de protección parabalones.
Por su parte, la rehabilitación del de Tíncer, con un gasto de 1,8 millones, incorpora también una separata de instalaciones fotovoltaicas, además de la renovación del césped, que presenta un desgaste avanzado, con zonas en las que el relleno de caucho se encuentra deteriorado, así como por el estado del sistema de riego, que presenta problemas de mantenimiento derivados de su uso.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destaca que “con estas dos actuaciones no solo damos un paso importante en la renovación de estas instalaciones deportivas, campos que tienen un uso muy intenso por parte de clubes, equipos y vecinos de ambos barrios, sino que también cumplimos con nuestro compromiso con los vecinos de acometer una rehabilitación integral de ambas instalaciones”. El concejal de Obras e Infraestructuras, y también responsable del distrito Suroeste, Javier Rivero, explica que “los proyectos no se limitan a la sustitución del césped, sino que contemplan mejoras que repercutirán directamente en la seguridad, la comodidad y la funcionalidad de los campos”. Por ello, añade que las dos intervenciones tienen como objetivo “actualizar instalaciones que presentan un importante desgaste”.
La edil de Deportes, Alicia Cebrián, celebra que se pongan en marcha estos nuevos proyectos. “No cejamos en dotar a Santa Cruz de instalaciones modernas y eficientes para practicar deporte seguro”, afirma.
Césped sintético y pérgolas solares para los campos de Tíncer y Barranco Grande
Los campos de fútbol de Barranco Grande y Tíncer, en Santa Cruz de Tenerife, serán renovados gracias a una inversión conjunta de 3,7 millones de euros. La Junta de Gobierno municipal dio luz verde ayer a esta actuación, que permitirá mejorar las condiciones de las instalaciones municipales, adaptarlas a las necesidades de los equipos y usuarios y, además, dotar ambos espacios de pérgolas sobre las gradas que, aparte de generar zonas de sombra y de protección contra la lluvia, incorporarán módulos fotovoltaicos para producir energía solar.