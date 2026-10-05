Calendario electoral de las elecciones generales: fechas clave y hasta cuándo puedes pedir el voto por correo

España celebrará elecciones generales el domingo 29 de noviembre de 2026. El anuncio lo realizó este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comunicó la disolución de las Cortes y la convocatoria de los comicios. La fecha ha sido confirmada también por La Moncloa.
A partir de la publicación del decreto de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE) comienza oficialmente el calendario electoral. La publicación está prevista para este martes, 6 de octubre, lo que activa una cuenta atrás de 54 días hasta la votación.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que, cuando se produce una disolución anticipada de las Cortes, las elecciones deben celebrarse el día 54 posterior a la convocatoria.
6 de octubre: comienza oficialmente el proceso electoral
El calendario arranca con la publicación en el BOE del Real Decreto de disolución de las Cortes Generales y convocatoria de elecciones.
La propia LOREG señala que, en los casos de disolución anticipada, el decreto debe publicarse al día siguiente de su expedición y entra en vigor ese mismo día.
Hasta el 16 de octubre: plazo para comunicar coaliciones
Los partidos y federaciones que quieran concurrir conjuntamente deberán comunicar sus coaliciones electorales dentro de los diez días posteriores a la convocatoria.
Así lo establece el artículo 44 de la LOREG.
Del 21 al 26 de octubre: presentación de candidaturas
Otro de los plazos importantes llegará durante la segunda mitad de octubre.
Las candidaturas deberán presentarse ante la junta electoral competente entre el día 15 y el día 20 posteriores a la convocatoria, según establece la legislación electoral. Con una convocatoria publicada el 6 de octubre, el periodo se sitúa entre el 21 y el 26 de octubre.
13 de noviembre: empieza la campaña electoral
La campaña electoral de las elecciones generales comenzará el viernes 13 de noviembre.
La LOREG establece que la campaña empieza el día 38 posterior a la convocatoria y tiene una duración de 15 días.
Por tanto, los partidos tendrán dos semanas para desarrollar oficialmente sus actos de campaña antes de la jornada de reflexión.
Hasta cuándo se puede pedir el voto por correo
Quienes no puedan acudir presencialmente a las urnas podrán recurrir al voto por correo.
La solicitud podrá realizarse desde la convocatoria electoral y hasta el 19 de noviembre.
Correos dispone además de un procedimiento para presentar telemáticamente la solicitud mediante certificado digital o DNI electrónico, además de la tramitación presencial.
El 25 de noviembre sería el último día para depositar el voto por correo desde España, salvo que posteriormente se produzca una ampliación oficial del plazo.
27 de noviembre: último día de campaña
El viernes 27 de noviembre será el último día completo de campaña electoral.
La legislación establece que la campaña termina a las 00.00 horas del día inmediatamente anterior a la votación, por lo que finalizará al comenzar el sábado 28.
28 de noviembre: jornada de reflexión
El sábado 28 de noviembre será la jornada de reflexión, durante la que no podrán celebrarse actos de campaña electoral.
Será la víspera de la votación.
29 de noviembre: elecciones generales
Los colegios electorales abrirán el domingo 29 de noviembre de 2026 para elegir a los representantes del Congreso de los Diputados y del Senado.
La convocatoria anticipada fue anunciada oficialmente este lunes por Pedro Sánchez tras comunicar su decisión al jefe del Estado.