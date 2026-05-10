El último vuelo de la evacuación del Hondius, con destino a Australia y Asia, saldrá de Tenerife el lunes por la tarde

La operación de desembarco del MV Hondius en el puerto de Granadilla se prolongará hasta el lunes por la tarde, cuando despegará el último vuelo de repatriación, con destino a Australia y otros países asiáticos. Así lo ha avanzado la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha calificado este traslado como “el más complejo” del operativo. En él viajarán seis pasajeros.
El calendario anunciado por la ministra contradice la exigencia que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, había trasladado al Ejecutivo central. Clavijo se negó a última hora de la noche de ayer a autorizar el fondeo de la embarcación “al no recibir garantías de que los traslados concluyeran este domingo”, y reclamaba reubicar a los pasajeros con vuelos retrasados —los procedentes de Países Bajos y Australia— en aviones de otros países si era necesario.
Una operación exitosa
La ministra ha precisado que a las 6.30 horas miembros de Sanidad Exterior accedieron al buque para iniciar la evaluación clínica de los 147 ocupantes, junto a los epidemiólogos neerlandeses y al representante de la OMS África embarcados desde el inicio de la crisis. García ha defendido que la operación “ha sido un éxito” y que todo el pasaje continúa asintomático.
Los catorce pasajeros españoles, junto al representante de la OMS África, serán los primeros en abandonar el buque para cumplir la cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid. A las 7.35 horas llegaron al muelle las dos primeras guaguas burbuja, que trasladarán a esta primera expedición hasta el aeropuerto Tenerife Sur.
El siguiente avión partirá hacia Países Bajos. A continuación se evacuará a los ciudadanos de Alemania, Bélgica y Grecia, además de parte de la tripulación. Posteriormente está previsto el desembarco de los pasajeros de Canadá, Turquía, Francia, Irlanda y Estados Unidos. “Irán desembarcando según estén los vuelos previstos para salir”, ha precisado la ministra.