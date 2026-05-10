Mueca se despide con circo australiano, ‘clown’ finlandés y memoria colectiva local

La última jornada de Mueca condensa este domingo el pulso recorrido por el Festival Internacional de Arte en la Calle de Puerto de la Cruz durante cuatro días. De 11.00 a 14.00 horas se desplegará una veintena de propuestas en 11 espacios urbanos, con una agenda que transita del circo actual a la creación escénica vinculada al territorio, pasando por música, danza y participación ciudadana.
En esta programación, que puede consultarse al completo en el sitio web www.festivalmueca.com, figura, por ejemplo, el espectáculo Wolf, de la compañía australiana Circa (13.00 horas, Espacio Muelle Turismo de Tenerife), toda una referencia del circo contemporáneo.
Mueca abordará también la memoria colectiva. La Pandilla 2.0 presentará Antes del nombre (12.00, Espacio Aduana Asociación Rayuela), una propuesta teatral que toma como punto de partida la fundación simbólica de Puerto de la Cruz. Asimismo, la compañía finlandesa Kate & Pasi presentará Suhde (12.00, Espacio Toti Aqualia), un preciso ejercicio de equilibrio, malabar y acrobacia.