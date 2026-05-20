‘Yerma’, del Auditorio de Tenerife, mejor espectáculo lírico y mejor vestuario en los Premios Talía

La producción del Auditorio de Tenerife de Yerma, la ópera de Heitor Villa-Lobos basada en la tragedia escrita por Federico García Lorca, se alzó en la noche del lunes con dos de los Premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas de España: mejor espectáculo lírico y mejor vestuario. Las distinciones fueron recogidas por el consejero de Cultura del Cabildo, José Carlos Acha, y la diseñadora del vestuario Ana Garay, en la gala celebrada en Madrid, en los Teatros del Canal. Los miserables, con cuatro estatuillas; la bailaora Rocío Molina, con tres, y Esencia, con otras tres, fueran las grandes triunfadoras.
“Recibo el premio con emoción y sentido de la responsabilidad”, señaló Acha, quien recordó a los equipos técnicos, de producción, artistas y músicos de la Sinfónica de Tenerife, a los servicios administrativos y a los coproductores: Festival Amazonas de Ópera (Manaos, Brasil), Festival de Ópera do Theatro da Paz (Belém, Brasil) y el Teatro de la Zarzuela.
El consejero tuvo palabras para el director de escena y escenógrafo Paco Azorín y el director musical Luiz Fernando Malheiro, y sus equipos. Acha resaltó que la recuperación y el estreno europeo de la obra es un anticipo de las celebraciones alrededor de la Generación del 27 previstas el próximo año para conmemorar su centenario.
Garay dio las gracias a la Academia “por poner en valor este proyecto; Yerma es una obra que sigue viva porque habla del deseo, la presión social, el cuerpo, el silencio y la mujer no normativa”. También agradeció al Auditorio su “resiliencia por sostener, confiar y seguir creando desde la incomodidad, aceptando que las artes escénicas llevan al límite y a gestionar lo inesperado”.
“Paco Azorín nos condujo a un escenario de agua que representaba vida, fertilidad y deseo -agregó-, para desembocar en lo seco y estéril”. El vestuario “no era ornamento”, pues “no había espacio para lo superficial”. Tras agradecer a su equipo la labor realizada, quiso compartir el premio “con Berna Perles y cada uno de los intérpretes, como ejemplo de entrega y confianza”.
En Yerma, que se escenificó en 2025 en la Isla, Paco Azorín asumió la dirección de escena, la dramaturgia y la escenografía; Riccardo Benfatto fue asistente de la dirección escénica; Carlos Martos de la Vega se encargó de la dramaturgia y el movimiento escénico; Pedro Chamizo realizó el diseño de vídeo; Pedro Yagüe, la iluminación, y Blanca Torres, el asesoramiento histórico-psicológico.
El elenco en Tenerife, con la dirección musical de Luiz Fernando Malheiro y Pablo Urbina, lo configuraron las sopranos Berna Perles y María Miró, en el rol de Yerma; el tenor Alejandro Roy (Juan); el barítono Javier Castañeda (Víctor) y las mezzosopranos Anna Gomà (María) y María José Montiel (Dolores). Diferentes roles, como viejas, muchachas, cuñadas y lavanderas fueron interpretados por las mezzosopranos Belén Elvira, Guadalupe Barrientos y Alexandra Urquiola, así como por las sopranos Zayra Ruiz, Marga Cloquell y Carmen Mateo. El tenor Alberto Ballesta interpretó al macho.