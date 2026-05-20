El Niño Sombra presenta la exposición ‘Te lo digo como lo siento’ en Los Silos

La Sala Pérez Enríquez del antiguo Convento de San Sebastián, en el municipio de Los Silos, ofrece desde el pasado domingo la exposición Te lo digo como lo siento, de El Niño Sombra. La muestra, que se inscribe en el XXII Festival Encuentros en el Mar: Transculturalidades, podrá visitarse hasta el 31 de mayo en horario, de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos por la mañana.
El proyecto expositivo propone un recorrido por 15 láminas de collage que exploran la comunicación humana desde una mirada escéptica y crítica, cuestionando cómo nos relacionamos con la información en la era de la saturación visual.
ENSAMBLAJE
El Niño Sombra, que se define a sí mismo como “un pibe que une imágenes”, ha desarrollado una técnica de ensamblaje compulsiva que da lugar a universos paralelos. En sus composiciones conviven los personajes de épocas pasadas con elementos de la iconografía contemporánea, creando escenarios donde la poesía y la ironía se entrelazan.
Su estética vintage le sirve de vehículo para plantear una reflexión profunda acerca de las contradicciones y paradojas que se esconden tras los mensajes que consumimos a diario. A través de imágenes fragmentadas, el artista construye un discurso visual que desarma certezas y pone en duda la veracidad de los propios relatos contemporáneos. Cada pieza invita al espectador a descubrir capas de significado ocultas, convirtiendo el acto de observar en un ejercicio de resistencia ante la manipulación de la imagen y la fragilidad de la comunicación tan en boga en estos tiempos.
LA COMUNICACIÓN Y LA AMBIGÜEDAD
Encuentros en el Mar da espacio a propuestas que, partiendo de la subjetividad y el humor, activan un diálogo necesario sobre la saturación informativa. En esta revisión de su trabajo, El Niño Sombra incorpora montajes que profundizan en la ambigüedad de los códigos culturales y en la fragilidad de los relatos que se consumen.
Producido por Cauproges, el Festival Encuentros con el Mar: Transculturalidades (www.encuentrosenelmar.com) cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de Promotur Turismo Islas Canarias y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), y la colaboración de los ayuntamientos de Los Silos, Buenavista del Norte, Icod de los Vinos y Telde, así como del Club La Provincia y La Parte Baja, en La Orotava.