‘Phe Gallery’ abre la convocatoria para su cita con el talento emergente

Phe Festival, en colaboración con CajaCanarias, el área de Cultura del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y entidades comprometidas con la creación contemporánea, ha abierto la convocatoria para la novena edición de Phe Gallery, una plataforma de apoyo y visibilización al arte emergente del Archipiélago. Los jóvenes artistas interesados en participar deben completar el formulario disponible en la web de Phe Festival y adjuntar un dosier del proyecto, imágenes o bocetos y el currículum. También podrán realizar consultas a través del correo electrónico gallery@phefestival.es. El plazo acaba el 14 de junio.
La iniciativa mantiene su apuesta por proyectos artísticos que dialoguen con los desafíos contemporáneos y entiendan el arte como una herramienta de reflexión, investigación y activación social. En esta edición se valorarán especialmente propuestas vinculadas a la exploración de la relación entre el medio natural y los modos de vida contemporáneos, investigaciones materiales y prácticas que reflexionen sobre cómo habitamos, transformamos y cuidamos los entornos que compartimos, aunque la convocatoria se mantiene abierta a cualquier proyecto innovador y comprometido con el contexto actual.
La exposición se inaugura el 7 de agosto y permanecerá en la ciudad hasta que finalice Phe Festival el 5 de septiembre. Como novedad, la muestra colectiva se celebrará en el Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl (Macew), del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias (IEHC), que recibirá propuestas de disciplinas como instalación, pintura, escultura, fotografía, ilustración, videoarte, arte sonoro, performance y proyectos multidisciplinares.
En el enlace web https://phefestival.es/phe-gallery-2026/ se puede obtener más información y las bases al completo de la convocatoria artística.