Jaime Fernández: “Estoy listo para poder jugar”

Jaime Fernández, jugador de La Laguna Tenerife, recalcó las “buenas sensaciones” de La Laguna Tenerife de cara a la primera semifinal de la Final Four de la Basketball Champions League ante el Rytas. “Solo hay cuatro equipos aquí, hay que darle mérito”, dijo.
Cuestionado por su lesión, reconoció “tener dolor” pero indicó que “no se perderá” la cita de hoy: “Es la mano izquierda, no es la de tiro, así que iremos viendo sensaciones durante el partido”.
Jaime dijo que el Rytas es un equipo “con mucho talento”. “Es un partido especial, en los que hay aún más ganas. Vamos sumando experiencias y, más allá de otros años, este grupo de jugadores se merecen un título, como lo merece Tenerife. Tenemos que empezar por este primer partido. Tienen muchas armas”.
Cuestionado por Harding, viejo conocido de la ACB, dijo que se trata de un jugador “muy difícil de parar” porque es “un hombre capaz de sacar ventajas pese a estar bien defendido”.