EN DIRECTO | Rytas Vilnius-La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife llega al Olimpic de Badalona como uno de los grandes favoritos para ganar la Final Four de la Basketball Champions League. Los aurinegros quieren hacerse con su tercer título, tras los logrados en Tenerife y Bilbao además en una edición especial, como es la décima.
Los aurinegros se presentan como un equipo experto en estas lides, viéndose hoy las caras en semifinales con el sorprendentre Rytas lituano (17.00), un equipo que, en muchos aspectos, es completamentae antagónico.
Txus Vidorreta tuvo que descartar, por aquello de los cupos, a dos jugadores, Wes Van Beck y Thomas Scrubb. El roster lo completa Sangaré.
Arranque con mucho ritmo
Arranque con mucho ritmo de ambos equipos (5-4) pero con Rytas muy metido (9-6) aunque con muchos errores por parte de ambos equipos. Se notaba mucho lo que se jugban ambos, por los errores y ciertas precipitaciones (11-9).
Rytas era un equipo atrevido, con posesiones muy cortas intentando sorprender (15-11) y eso no le venía del todo bien a La Laguna Tenerife.
Marcelinho, con ocho puntos, volvía a ser el mejor de los suyos en la primera manga (18-17).