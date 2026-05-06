Txus Vidorreta: “Llegamos con buenas sensaciones a la Final a Cuatro”

El entrenador de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, ha afirmado este miércoles que “el equipo llega en buenas sensaciones a la final a cuatro de la Liga de Campeones” (BCL), en la previa de la primera semifinal ante el Rytas Vilnius lituano.
El técnico vasco ha valorado el papel de su equipo durante toda la competición, aspecto clave para jugar esta Final a Cuatro. “Si estamos aquí es gracias al trabajo hecho durante todo el año, donde hemos hecho muy buenos partidos a excepción de tan sólo dos”, ha dicho.
“El Rytas Vilnius es un muy buen equipo en el cinco contra cinco, y tienen jugadores que corren muy rápido la pista. Cuentan con jugadores conocidos de primer nivel, pero para mi son más importantes sus jugadores jóvenes, son la clave de este equipo”, ha añadido.
También ha hablado el capitán de La Laguna Tenerife, Marcelinho Huertas, que ha destacado la participación del equipo un año más en la Final a Cuatro. “Es una cita que repetimos habitualmente y es un honor estar aquí. Representamos a toda la isla de Tenerife y trabajaremos duro”, ha avisado.
El jugador brasileño también se ha acordado del Asisa Joventut, equipo que podría haber ejercido de anfitrión pero cayo eliminado. “La Penya me abrió las puertas del baloncesto y el mundo, así que ganar la BCL aquí me haría mucha ilusión. Ellos, de jugarla, serían los favoritos, pero ya se ha comprobado que ser anfitrión no significa nada”, ha valorado.
En cuanto al conjunto lituano, el técnico Giedrius Zibenas ha destacado que esta será la primera participación de su equipo en una Final a Cuatro europea. “Es un partido histórico para nosotros, jugamos por primera vez una fase final continental y nos tomamos este reto con mucha ilusión”, ha zanjado.