EN DIRECTO | La Laguna Tenerife- Asisa Joventut

La Laguna Tenerife afronta hoy un importante duelo con el Joventut Badalona por la lucha por los play off por el título.
Marcelinho Huertas sufre una rotura intramuscular del bíceps femoral de su muslo izquierdo, por lo que será baja en el día de hoy, a la espera de conocer el alcalce total de su lesión.
Ritmo y más ritmo
Mucha anotación en el inicio (12-12) hasta que Mills asumió el mandó y disparó a los suyos al 26-19 con 13 tantos anotados en menos de ocho minutos.
Cuando el australiano se fue la banco, el bloque mantuvo a flote a un La Laguna Tenerife superior a su rival pese a Ricky Rubio (28-24).
La Laguna Tenerife, mejor
La buena circulación de balon permitió a La Laguna Tenerife ofrecer algunos de sus mejores momentos en el duelo (37-28) forzando un tiempo muerto catalán.
Mills, con otro triple, volvió a llevar el partido a otro tiempo muerto en medio de un uego colectivo de los locales que recordaba al de los mejores días (50-36).
Pese a que el de Oceanía era el mejor, el Canarias lograba mantener su ritmo para dejar las cosas en 55-43 al descanso.