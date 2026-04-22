Candelaria contará con un nuevo complejo deportivo y social con zonas infantiles y jardines

El Ayuntamiento de Candelaria ha sacado a licitación recientemente la construcción de unas instalaciones deportivas combinadas con un local social, plazas y jardines en la calle San Juanito, esquina Berta Gámez, en Playa La Viuda, por un importe de 1.124.783 euros. El proyecto contempla, además, la demolición de la cancha actualmente existente en la parcela. Una vez adjudicada y firmado el contrato, la obra tendrá un plazo de ejecución estimado de 18 meses.
El Consistorio recordó que la infraestructura se licitó en 2025 y quedó desierta, lo que llevó al Ayuntamiento a realizar una revisión de precios que ha supuesto un incremento sobre el presupuesto inicial de más de 300.000 euros. Este reajuste, según la Corporación local, se enmarca en un contexto en el que el alza de los costes de construcción “está dejando desiertos numerosos concursos de obra menor en los ayuntamientos del Sur de la Isla”.
La alcaldesa de la Villa mariana, Mari Brito (PSOE), apuntó que “el equipo de gobierno sigue trabajando para cumplir sus compromisos con la ciudadanía, como esta infraestructura, cuya inversión se realizará íntegramente con fondos municipales gracias a los remanentes que posee en el banco el Ayuntamiento”.
El concejal de Planificación y Gestión Urbanística y Ambiental; Vivienda y Agenda Urbana, Reinaldo Triviño (PSOE), señaló que el equipamiento contará con diversos espacios, como una sala polivalente, aseos y almacén, entre otras dependencias.
La planta general de la infraestructura, con una superficie de 1.782,56 metros cuadrados, dispondrá de una cancha, zonas para infancia y adultos, jardines y espacios de paseo, conformando un conjunto de uso mixto deportivo y comunitario.