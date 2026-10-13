El BOE publica el calendario laboral de 2027: los festivos y puentes en Canarias

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este martes, 13 de octubre, la resolución de la Dirección General de Trabajo que publica las fiestas laborales de 2027. El calendario permitirá disfrutar de varios fines de semana largos en Canarias, donde el 16 de agosto y el 1 de noviembre serán festivos, ambos en lunes.
La relación estatal se incorpora al calendario que el Gobierno de Canarias había aprobado mediante el Decreto 115/2026, publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el pasado 3 de julio. A estos descansos se suman las fiestas insulares y las dos festividades locales establecidas en cada municipio.
Cuáles son los festivos de Canarias en 2027
El calendario laboral de Canarias para 2027 contempla las siguientes fechas de descanso comunes en todas las Islas:
- 1 de enero, viernes: Año Nuevo.
- 6 de enero, miércoles: Epifanía del Señor.
- 25 de marzo, jueves: Jueves Santo.
- 26 de marzo, viernes: Viernes Santo.
- 1 de mayo, sábado: Fiesta del Trabajo.
- 16 de agosto, lunes: descanso correspondiente a la Asunción de la Virgen.
- 12 de octubre, martes: Fiesta Nacional de España.
- 1 de noviembre, lunes: Todos los Santos.
- 6 de diciembre, lunes: Día de la Constitución Española.
- 8 de diciembre, miércoles: Inmaculada Concepción.
- 25 de diciembre, sábado: Navidad.
La principal particularidad del calendario es el traslado al lunes 16 de agosto del descanso correspondiente a la Asunción de la Virgen, ya que el 15 de agosto caerá en domingo.
Asimismo, el Día de Canarias, 30 de mayo, coincidirá en domingo en 2027. El decreto autonómico no establece un descanso adicional el lunes 31 de mayo por esta celebración.
Los puentes y fines de semana largos de 2027
El calendario ofrece distintas posibilidades para organizar descansos sin necesidad de consumir demasiados días de vacaciones.
El primer fin de semana largo llegará con Año Nuevo, que caerá en viernes, 1 de enero. Esto permitirá enlazar tres días consecutivos de descanso a quienes habitualmente no trabajan los sábados y domingos.
La Semana Santa también ofrecerá cuatro días consecutivos, desde el jueves 25 hasta el domingo 28 de marzo.
En agosto, el traslado de la Asunción de la Virgen al lunes 16 permitirá disfrutar de otro fin de semana de tres días.
La misma situación se repetirá el lunes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el lunes 6 de diciembre, Día de la Constitución.
Además, el 8 de diciembre caerá en miércoles, por lo que quienes dispongan de vacaciones podrán plantearse un descanso más amplio durante esa semana.
Festivos insulares de Canarias en 2027
Además de los días comunes, cada isla contará con su propia festividad, aprobada a propuesta de los cabildos insulares.
Estas son las fechas recogidas en el calendario oficial:
- Tenerife: 2 de febrero, Virgen de la Candelaria.
- Gran Canaria: 8 de septiembre, Nuestra Señora del Pino.
- La Palma: 5 de agosto, Nuestra Señora de Las Nieves.
- La Gomera: 4 de octubre, Nuestra Señora de Guadalupe.
- El Hierro: 24 de septiembre, Nuestra Señora de Los Reyes.
- Fuerteventura: 17 de septiembre, Nuestra Señora de la Peña.
- Lanzarote y La Graciosa: 15 de septiembre, Nuestra Señora de Los Volcanes.
Estas celebraciones se incorporan al calendario laboral de cada Isla y sustituyen la festividad de Santiago Apóstol, del 25 de julio.
Dos festivos locales por municipio
El calendario laboral se completa con dos fiestas locales por municipio, que también tienen carácter retribuido y no recuperable.
En Canarias, estas fechas fueron determinadas mediante una orden de la Consejería de Turismo y Empleo del 7 de agosto de 2026, publicada en el BOC el 21 de agosto.
De esta forma, cada municipio contará con sus propias jornadas festivas, que se sumarán a las de ámbito general e insular.
La normativa laboral establece un máximo general de 14 fiestas laborales al año, de las que dos tienen carácter local