El BOC confirma, municipio por municipio, los festivos de Canarias en 2027

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado este viernes, 21 de agosto, la relación oficial de fiestas locales de los 88 municipios de Canarias para 2027. Cada municipio contará con dos jornadas inhábiles para el trabajo, de carácter retribuido y no recuperable, que se sumarán al resto de festivos del calendario laboral.
La Orden de la Consejería de Turismo y Empleo recoge las fechas propuestas por los plenos de los ayuntamientos del Archipiélago. La norma establece que estos días tendrán consideración de fiestas laborales locales y producirá efectos desde el 22 de agosto de 2026, un día después de su publicación en el BOC.
El Estatuto de los Trabajadores establece un máximo de 14 fiestas laborales al año, retribuidas y no recuperables, de las que dos tienen carácter local. Canarias ya había aprobado mediante el Decreto 115/2026 el calendario laboral autonómico de 2027 y quedaba pendiente concretar estas dos fechas en cada municipio.
Fiestas locales de Tenerife en 2027
- Adeje: 20 de enero, San Sebastián; 11 de octubre, Santa Úrsula.
- Arafo: 23 de febrero, Martes de Carnaval; 30 de agosto, San Bernardo.
- Arico: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 8 de septiembre, Nuestra Señora de Abona.
- Arona: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 4 de octubre, Santísimo Cristo de la Salud.
- Buenavista del Norte: 24 de agosto, San Bartolomé; 25 de octubre, Nuestra Señora de los Remedios.
- Candelaria: 23 de febrero, Martes de Carnaval; 26 de julio, Santa Ana.
- El Rosario: 23 de febrero, festividad local de Santa Cruz de Tenerife; 2 de agosto, Nuestra Señora de La Esperanza.
- El Sauzal: 23 de febrero, Martes de Carnaval; 29 de junio, San Pedro Apóstol.
- El Tanque: 31 de agosto, Nuestra Señora de Buen Viaje; 18 de octubre, Santísimo Cristo del Calvario.
- Fasnia: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 23 de agosto, Fiestas Patronales.
- Garachico: 24 de junio, San Juan; 26 de julio, Santa Ana.
- Granadilla de Abona: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 14 de junio, San Antonio de Padua.
- Guía de Isora: 24 de junio, San Juan Bautista; 20 de septiembre, Santísimo Cristo de la Dulce Muerte.
- Güímar: 29 de junio, San Pedro Apóstol; 7 de septiembre, Nuestra Señora del Socorro.
- Icod de los Vinos: 23 de febrero, Martes de Carnaval; 26 de abril, lunes posterior a San Marcos Evangelista.
- La Guancha: 18 de enero, festividad del XVIII de enero en honor a la Virgen de la Esperanza; 16 de agosto, fiestas patronales en honor a la Virgen de la Esperanza.
- La Matanza de Acentejo: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 6 de agosto, El Salvador.
- La Orotava: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 3 de junio, Infraoctava del Corpus Christi.
- La Victoria de Acentejo: 23 de febrero, Martes de Carnaval; 30 de agosto, día posterior a Nuestra Señora de la Encarnación.
- Los Realejos: 22 de enero, San Vicente; 3 de mayo, Exaltación de la Santa Cruz.
- Los Silos: 24 de junio, San Juan; 8 de septiembre, Nuestra Señora de la Luz.
- Puerto de la Cruz: 3 de mayo, Exaltación de la Santa Cruz; 13 de julio, Virgen del Carmen.
- San Cristóbal de La Laguna: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 14 de septiembre, Santísimo Cristo de La Laguna.
- San Juan de la Rambla: 24 de junio, San Juan Bautista; 13 de septiembre, San José.
- San Miguel de Abona: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 29 de septiembre, San Miguel Arcángel.
- Santa Cruz de Tenerife: 23 de febrero, Martes de Carnaval; 3 de mayo, Día de la Cruz.
- Santa Úrsula: 23 de febrero, Martes de Carnaval; 21 de octubre, Santa Úrsula.
- Santiago del Teide: 16 de julio, Virgen del Carmen; 26 de julio, Santa Ana.
- Tacoronte: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 25 de noviembre, Santa Catalina.
- Tegueste: 26 de abril, San Marcos Evangelista; 8 de septiembre, Nuestra Señora de los Remedios.
- Vilaflor de Chasna: 23 de abril, Santo Hermano Pedro; 30 de agosto, San Roque y San Agustín.
Fiestas locales de Gran Canaria en 2027
- Agaete: 29 de junio, San Pedro Apóstol; 5 de agosto, Nuestra Señora de las Nieves.
- Agüimes: 20 de enero, San Sebastián; 11 de febrero, Jueves de Carnaval.
- Artenara: 30 de agosto, Virgen de la Cuevita; 14 de septiembre, Cristo de Acusa.
- Arucas: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 24 de junio, San Juan Bautista.
- Firgas: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 16 de agosto, San Roque.
- Gáldar: 15 de mayo, San Isidro Labrador; 26 de julio, Santa Ana.
- Ingenio: 2 de febrero, Nuestra Señora de la Candelaria; 29 de junio, San Pedro.
- La Aldea de San Nicolás: 10 de septiembre, San Nicolás de Tolentino; 11 de septiembre, Día del Charco.
- Las Palmas de Gran Canaria: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 24 de junio, Fundación de la Ciudad.
- Mogán: 14 de junio, San Antonio de Padua en Domingo; 16 de julio, Virgen del Carmen.
- Moya: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 14 de junio, San Antonio de Padua.
- San Bartolomé de Tirajana: 12 de marzo, Día del Turista; 24 de agosto, San Bartolomé.
- Santa Brígida: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 14 de junio, lunes siguiente a San Antonio de Padua.
- Santa Lucía de Tirajana: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 13 de diciembre, Santa Lucía.
- Santa María de Guía de Gran Canaria: 19 de marzo, San José; 20 de septiembre, lunes posterior a Las Marías.
- Tejeda: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 13 de septiembre, Virgen del Socorro.
- Telde: 24 de junio, San Juan Bautista; 17 de noviembre, San Gregorio Taumaturgo.
- Teror: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 4 de junio, Sagrado Corazón de Jesús.
- Valleseco: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 17 de mayo, Fiesta del Patrón del Municipio.
- Valsequillo de Gran Canaria: 24 de junio, San Juan Bautista; 29 de septiembre, San Miguel.
- Vega de San Mateo: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 21 de septiembre, San Mateo.
Fiestas locales de La Palma
- Barlovento: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 7 de octubre, Nuestra Señora del Rosario.
- Breña Alta: 3 de mayo, Santa Cruz; 29 de junio, San Pedro Apóstol.
- Breña Baja: 3 de mayo, Día de la Cruz; 26 de julio, Santa Ana.
- El Paso: 21 de agosto, Romería de la bajada de Nuestra Señora del Pino; 3 de septiembre, viernes anterior a la Festividad del Pino.
- Fuencaliente de La Palma: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 19 de febrero, Día del Municipio.
- Garafía: 14 de junio, San Antonio del Monte; 20 de agosto, Nuestra Señora de la Luz.
- Los Llanos de Aridane: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 2 de julio, Nuestra Señora de los Remedios.
- Puntagorda: 15 de enero, San Mauro Abad; 9 de febrero, Martes de Carnaval.
- Puntallana: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 24 de junio, San Juan Bautista.
- San Andrés y Sauces: 27 de abril, Nuestra Señora de Montserrat; 30 de noviembre, San Andrés.
- Santa Cruz de La Palma: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 3 de mayo, Santa Cruz.
- Tazacorte: 16 de julio, Nuestra Señora del Carmen; 29 de septiembre, San Miguel Arcángel.
- Tijarafe: 2 de febrero, Presentación de Jesús en el Templo; 8 de septiembre, Natividad de la Virgen.
- Villa de Mazo: 3 de mayo, Día de la Cruz; 27 de mayo, Corpus Christi.
Fiestas locales de Lanzarote y La Graciosa
- Arrecife: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 25 de agosto, San Ginés.
- Haría: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 24 de junio, San Juan.
- San Bartolomé: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 24 de agosto, San Bartolomé.
- Teguise: 16 de julio, Nuestra Señora del Carmen; 5 de agosto, Nuestra Señora de Las Nieves.
- Tías: 2 de febrero, Nuestra Señora de la Candelaria; 9 de febrero, Martes de Carnaval.
- Tinajo: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 16 de agosto, San Roque.
- Yaiza: 7 de julio, San Marcial del Rubicón; 8 de septiembre, Nuestra Señora de los Remedios.
Fiestas locales de Fuerteventura
- Antigua: 1 de febrero, Carnavales; 8 de septiembre, Nuestra Señora de Antigua.
- Betancuria: 14 de julio, San Buenaventura; 24 de agosto, San Bartolomé.
- La Oliva: 2 de febrero, Nuestra Señora de la Candelaria; 16 de julio, Nuestra Señora del Carmen.
- Pájara: 2 de julio, Nuestra Señora de Regla; 16 de julio, Nuestra Señora del Carmen.
- Puerto del Rosario: 16 de febrero, Martes de Carnaval; 7 de octubre, Nuestra Señora del Rosario.
- Tuineje: 13 de octubre, fiestas juradas en honor a San Miguel Arcángel y conmemoración de las batallas del Cuchillete y Tamasite; 13 de noviembre, San Diego.
Fiestas locales de La Gomera
- Agulo: 26 de abril, San Marcos Evangelista; 24 de septiembre, Nuestra Señora de las Mercedes.
- Alajeró: 16 de julio, Nuestra Señora del Carmen; 15 de septiembre, Nuestra Señora la Virgen de El Paso.
- Hermigua: 9 de agosto, Santo Domingo de Guzmán; 8 de septiembre, Nuestra Señora de la Encarnación.
- San Sebastián de La Gomera: 20 de enero, San Sebastián; 9 de febrero, Martes de Carnaval.
- Valle Gran Rey: 7 de enero, día posterior a Nuestra Señora Virgen de Los Reyes; 24 de junio, San Juan Bautista.
- Vallehermoso: 24 de junio, San Juan Bautista; 23 de julio, Virgen del Carmen.
Fiestas locales de El Hierro
- El Pinar de El Hierro: 3 de mayo, festividad de la Cruz; 16 de julio, Virgen del Carmen.
- La Frontera: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 10 de agosto, San Lorenzo.
- Valverde: 15 de mayo, San Isidro Labrador; 29 de junio, San Pedro.
La relación publicada por el Gobierno de Canarias incluye los acuerdos adoptados por los plenos de los 88 ayuntamientos del Archipiélago.
Estos dos días locales deben distinguirse de los festivos estatales y autonómicos que completan el calendario laboral de Canarias de 2027.