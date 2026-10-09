Un acertante de La Primitiva se lleva más de 1,2 millones de euros en Canarias

La Primitiva ha dejado un premio de 1.213.905,19 euros en Gran Canaria en el sorteo celebrado este jueves, 8 de octubre. El boleto acertante, premiado en la Primera Categoría (seis aciertos), fue validado en una administración de loterías del municipio de Agüimes, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado.
En concreto, la suerte ha recaído en la administración de loterías número 2 de Cruce de Arinaga, situada en la avenida de Ansite, número 52.
El boleto premiado es el único acertante de Primera Categoría registrado en el sorteo, lo que le permite obtener un premio superior a 1,2 millones de euros.
Los números premiados de La Primitiva del 8 de octubre
La combinación ganadora del sorteo celebrado este jueves ha estado formada por los siguientes números:
06 – 21 – 37 – 16 – 14 – 07
Número complementario: 25
Reintegro: 2
Joker: 2445443
La recaudación total del sorteo ha ascendido a 11.230.398 euros, según Loterías y Apuestas del Estado.
Además del boleto millonario validado en Gran Canaria, se han registrado otros seis acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más el complementario), que recibirán 32.808,25 euros cada uno.
La Primitiva acumula un bote de 34,5 millones de euros
En el sorteo del jueves no se han registrado boletos acertantes de Categoría Especial, que exige seis aciertos más el reintegro.
Por este motivo, el premio acumulado seguirá creciendo de cara al próximo sorteo.
Un único acertante de Categoría Especial podría ganar 34,5 millones de euros en la siguiente cita de La Primitiva.
Mientras tanto, el sorteo del 8 de octubre deja un nuevo premio millonario en Canarias, concretamente en Cruce de Arinaga, donde se validó el boleto con los seis números de la combinación ganadora.