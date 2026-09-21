La Primitiva ha dejado este lunes, 21 de septiembre, un premio de 43.575,41 euros en Tenerife. El boleto agraciado, de Segunda Categoría, fue validado en el Despacho Receptor número 67.345 de La Vera, situado en Camino Piedras Blancas, 8, en Puerto de la Cruz.
El acertante logró cinco números más el complementario, una combinación que ha tenido únicamente tres boletos premiados en toda España. Los otros dos fueron sellados en Roquetes, en Tarragona, y Ponteareas, en Pontevedra. Cada uno recibirá 43.575,41 euros.
La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva del 21 de septiembre de 2026 estuvo formada por los números 1, 4, 20, 34, 36 y 37. El complementario fue el 18 y el reintegro, el 1. El número del Joker correspondió al 1147192.
La Primitiva acumula un bote de 24,5 millones
El sorteo no dejó acertantes ni de Categoría Especial, correspondiente a seis aciertos más el reintegro, ni de Primera Categoría, reservada para quienes consiguen los seis números.
Por este motivo, el fondo de ambas categorías pasará al siguiente sorteo. Loterías y Apuestas del Estado señala que un único acertante de Primera Categoría que obtenga también la Categoría Especial podría llevarse entonces 24,5 millones de euros.
En categorías inferiores, hubo 63 acertantes de cinco números, premiados con 3.804,20 euros cada uno. Otros 4.501 boletos consiguieron cuatro aciertos y recibirán 77,45 euros, mientras que 92.506 apuestas lograron tres aciertos, con un premio de ocho euros.
La recaudación del sorteo alcanzó los 6.486.263 euros, según los datos oficiales.
Un millón de euros con el Joker
El sorteo del Joker también dejó un premio de Primera Categoría. El único boleto que acertó las siete cifras, 1147192, fue validado en la Administración de Loterías número 1 de Cambre, en A Coruña, y está premiado con un millón de euros.