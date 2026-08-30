La Primitiva vuelve a dejar un importante premio en Tenerife: dónde cayó el boleto

La Primitiva ha vuelto a dejar un importante premio en Tenerife en el sorteo celebrado este sábado, 29 de agosto. Uno de los dos boletos acertantes de segunda categoría fue validado en El Sauzal, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado.
El boleto premiado, correspondiente a cinco aciertos más el complementario, recibirá 95.718,88 euros. El otro acertante de esta categoría validó su apuesta en Carcaixent, Valencia.
La combinación ganadora de La Primitiva estuvo formada por los números 11, 22, 27, 30, 38 y 41, con el complementario 21 y el reintegro 7.
El boleto de Tenerife fue validado en la Avenida Las Palmeras, número 9, local 1, de El Sauzal.
Un premio de más de un millón de euros en Burgos
El premio más elevado del sorteo correspondió a la primera categoría, formada por los boletos con seis aciertos. Hubo un único acertante con un premio de 1.180.532,79 euros validado en Salas de los Infantes, en Burgos.
En la categoría especial, que requiere seis aciertos más el reintegro, no hubo ningún acertante.
El sorteo registró 10.030.127 apuestas y una recaudación de 10.030.127 euros. El bote anunciado para el siguiente sorteo es de siete millones de euros.
¿Cómo se juega a La Primitiva?
La Primitiva consiste en seleccionar seis números entre el 1 y el 49. La apuesta también incluye un número complementario y un reintegro, que se obtienen mediante el procedimiento establecido por Loterías y Apuestas del Estado.
Los premios se distribuyen en distintas categorías según los aciertos obtenidos. La primera categoría corresponde a seis aciertos. La segunda combina cinco aciertos con el número complementario. La categoría especial requiere acertar los seis números de la combinación y el reintegro.
El importe de los premios depende de la recaudación y del número de acertantes de cada categoría. Cuando no hay acertantes en determinadas categorías, el dinero destinado a esos premios puede acumularse para sorteos posteriores, de acuerdo con las reglas del juego.
¿Cuándo se celebran los sorteos?
Los sorteos de La Primitiva se celebran los lunes, jueves y sábados.
Los jugadores pueden participar mediante apuestas sencillas o múltiples. También pueden elegir sus combinaciones directamente o utilizar la opción de selección automática de números.
Además, La Primitiva incorpora el Joker, un juego asociado que asigna una combinación numérica adicional a la apuesta. En el sorteo de este sábado, el número del Joker fue 8 709 216.