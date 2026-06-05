Un único acertante gana 1,3 millones en La Primitiva en una conocida gasolinera de Tenerife

Canarias ha vuelto a convertirse en el epicentro de la fortuna en los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado celebrados este jueves, 4 de junio. La suerte ha dejado un nuevo millonario en la isla de Tenerife gracias a La Primitiva, además de repartir importantes pellizcos económicos de la Bonoloto en Lanzarote y del primer premio de la Lotería Nacional en diversos municipios tinerfeños.
La recaudación global de los diferentes juegos sumó millones de euros en una jornada donde la comunidad autónoma acaparó gran parte de los premios principales.
Un único acertante de Primera Categoría en La Primitiva de La Laguna
El sorteo de La Primitiva registró una recaudación total de 10.711.664,00 euros. Aunque el bote publicitado de 9.000.000 euros para la Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) quedó desierto, la comunidad autónoma celebró un éxito mayúsculo en la Primera Categoría (6 aciertos).
Un único boleto acertante en toda España fue validado en Tenerife, percibiendo un premio exacto de 1.302.539,42 euros. El boleto ganador se selló en el Despacho Receptor 68.150, ubicado en la gasolinera Repsol del kilómetro 13 de la Carretera General del Norte, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.
La combinación ganadora estuvo compuesta por los números 16, 25, 32, 35, 38 y 40, con el 18 como complementario y el 9 como reintegro. El código del Joker correspondió al 1 747 075. Por otra parte, la Segunda Categoría (5 aciertos + complementario) dejó tres acertantes fuera del archipiélago, concretamente en Ourense, Leioa (Vizcaya) y El Vendrell (Tarragona), con un premio de 70.407,54 euros para cada uno.
La Bonoloto reparte un segundo premio en Arrecife
La fortuna continuó su recorrido hacia la isla de Lanzarote con el sorteo de la Bonoloto, que contó con una recaudación de 2.586.329,00 euros y un bote de 1.500.000 euros. Pese a que no hubo acertantes de Primera Categoría (6 aciertos), la Segunda Categoría (5 aciertos + complementario) distribuyó tres premios de 53.890,67 euros.
Uno de estos tres boletos agraciados se validó en Arrecife, específicamente en el despacho receptor 44.785, situado en la calle Carlos V, número 1. Los otros dos billetes premiados en esta categoría se registraron en Barbate (Cádiz) y Legazpi (Guipúzcoa). La combinación ganadora de este sorteo fue 01, 13, 18, 28, 32 y 44, con el complementario 35 y el reintegro 6.
El primer premio de la Lotería Nacional toca en Adeje y Santa Cruz
El broche de oro a la jornada de sorteos lo puso la Lotería Nacional. El primer premio, dotado con 30.000 euros al décimo para el número 99242, se vendió de forma muy repartida por toda la geografía española, teniendo a Tenerife como uno de los puntos fijos de distribución.
En la isla, los décimos agraciados se despacharon en dos ubicaciones:
- En Adeje, a través del receptor 68.585, localizado en la parcela 7, número 9 del Barranco Las Torres.
- En Santa Cruz de Tenerife, en el receptor 67.985, situado en la avenida Asuncionistas, número 1 (entrada por la Rambla Pulido).
Este primer premio también se consignó en administraciones de Valladolid, Alicante, Almería, Ibiza, A Coruña, Madrid, Málaga y Toledo. Los reintegros de este sorteo recayeron en los números 0, 2 y 7. El segundo premio, correspondiente al número 69176 y dotado con 6.000 euros, se vendió íntegramente en las provincias de Sevilla, Barcelona y Guipúzcoa.