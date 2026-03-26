Así será la nueva playa de Las Caletillas: arena regenerada y un frente costero totalmente renovado

El litoral de Candelaria se prepara para una de sus transformaciones más esperadas. El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha dado el paso definitivo para que la nueva playa de Las Caletillas sea una realidad inmediata. Tras un periodo de incertidumbre administrativa, la aprobación de la adenda al convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Candelaria permitirá sacar de nuevo a concurso las obras con un presupuesto actualizado que supera los 1,2 millones de euros.
Esta actuación, enmarcada en el ambicioso programa Tenerife y el Mar, no es solo una cuestión estética. Se trata de un giro radical para la seguridad y el disfrute de los vecinos y visitantes. Según explicaron la presidenta insular, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, el trámite era “imprescindible” para ajustar el proyecto a la realidad de los precios actuales del mercado, después de que la licitación anterior quedara desierta.
Una playa moderna, accesible y segura
La intervención integral en Las Caletillas busca subsanar el deterioro histórico de este punto estratégico de la Villa Mariana. El proyecto se centra en la adecuación definitiva del frente costero y la regeneración de la playa, actuando de forma complementaria al paseo marítimo cuyas obras ya han concluido.
El objetivo es claro: convertir la zona en un entorno mucho más accesible y seguro. Las obras permitirán que la playa recupere su esplendor, mejorando la calidad de la arena y los accesos al baño, eliminando barreras arquitectónicas y reforzando los elementos de contención del mar. De la inversión total, el Cabildo asume el 85,45% (más de un millón de euros), mientras que el consistorio local aportará el resto.
Impulso al litoral de San Miguel y Fasnia
Pero Candelaria no es el único municipio beneficiado. La apuesta por la economía azul y el turismo de calidad se extiende por el sur de la isla. El Cabildo ha ratificado convenios clave para el paseo litoral de Amarilla Golf, en San Miguel de Abona, con una inversión de 1,4 millones de euros.
Asimismo, el municipio de Fasnia recibirá una inyección de 750.000 euros para la mejora y acondicionamiento del paseo de Las Eras. Estas actuaciones confirman la voluntad del gobierno insular de potenciar el frente marítimo como motor económico y de ocio para la ciudadanía tinerfeña.
Vivienda pública en Arafo y La Victoria
Más allá del litoral, el Consejo de Gobierno ha puesto el foco en la emergencia habitacional. Lope Afonso anunció la luz verde para la contratación de 45 viviendas en régimen de alquiler asequible. En concreto, se levantarán 24 viviendas en Arafo (con un presupuesto de 4,6 millones) y 21 en La Victoria (4,4 millones).
En estos proyectos, el Cabildo financia el 40% del coste, mientras que el Icavi asume el 60% restante y los ayuntamientos ceden el suelo. Es una medida de choque para facilitar el acceso al hogar en municipios donde la demanda no ha dejado de crecer.
Modernización industrial y saneamiento
Finalmente, la jornada dejó noticias positivas para el sector empresarial. Se han aprobado ayudas por 1,2 millones de euros destinadas a la reconversión industrial. Estos fondos están diseñados para que las empresas den el salto hacia la digitalización, la economía circular y la eficiencia energética.
En el ámbito de la Cooperación Municipal, también se ha desbloqueado el proyecto de alcantarillado para La Bastona, en Santa Úrsula, una obra de saneamiento vital valorada en 1,7 millones de euros que pondrá fin a carencias históricas en el tratamiento de aguas residuales del municipio.