Luz verde a la transformación de la playa de Las Caletillas con una inversión de 1,2 millones

El Consejo de Gobierno del Cabildo aprobó ayer la adenda al convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Candelaria para la ejecución del proyecto de regeneración de la playa de Las Caletillas, incluido en el programa Tenerife y el Mar. Este trámite resulta imprescindible para adaptar el proyecto a los precios actuales del mercado, tras quedar desierta la anterior licitación, y permitirá sacar nuevamente a concurso, por 1.222.949 euros, unas obras clave para la mejora del litoral de Candelaria. Así lo informó el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, en rueda de prensa tras el Consejo junto con la presidenta insular, Rosa Dávila.
Del presupuesto total de 1.222.949 euros, a ejecutar entre 2026 y 2027, el Cabildo asume el 85,45% (1.045.068 euros), mientras que el ayuntamiento contribuirá con el 14,55% restante (177.881 euros).
“Con esta inyección económica garantizamos la adecuación definitiva del frente costero de Las Caletillas y la regeneración de la playa, complementando el paseo marítimo cuyas obras ya han finalizado. Se trata de una actuación integral que transformará este espacio en un entorno más accesible, seguro y atractivo”, concluyo Afonso.
El vicepresidente añadió que, dentro del programa Tenerife y el Mar, se aprobó también el convenio con San Miguel de Abona para ejecutar la fase tres del proyecto del paseo litoral de Amarilla Golf, por 1,4 millones; y otro convenio con el Ayuntamiento de Fasnia para las obras de mejora y acondicionamiento del paseo de Las Eras, por más de 750.000 euros.
Por otra parte, Lope Afonso también anunció que, en materia de vivienda, el Consejo dio luz verde a los expedientes de contratación para la redacción del proyecto y ejecución de obras de 24 viviendas en Arafo, con un presupuesto de más de 4,6 millones, así como para 21 viviendas en La Victoria, por más 4,4 millones. En ambos casos, el Cabildo aporta el 40% de la financiación, el 60% el Icavi y los ayuntamientos ceden el suelo, y las viviendas serán en régimen de alquiler asequible.
En el área de Cooperación Municipal, también se aprobó un proyecto para obras de alcantarillado en el ámbito de La Bastona, en el municipio de Santa Úrsula, por 1,7 millones.
Asimismo, Afonso informó de que el Consejo también dio luz verde a las ayudas para la reconversión industrial para este 2026, y que cuentan con una dotación inicial de 1.216.000 euros, con posibilidad de ampliarse en 400.000 euros más, para proyectos enfocados a la mejora de los procesos productivos, la digitalización empresarial, la economía circular y la eficiencia energética.