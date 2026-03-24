Cierran de emergencia la Avenida Marítima de Las Caletillas por graves daños en la vía

El Ayuntamiento de Candelaria ha procedido al cierre inmediato de un tramo estratégico de la Avenida Marítima en Las Caletillas. La medida se ha tomado tras detectarse un levantamiento del asfalto a la altura de la calle Charco del Musgo, específicamente en el área comprendida entre las Fuentes de Las Caletillas y el edificio Esperanza.
La concejalía de Obras y Servicios ha anunciado el inicio de una obra de emergencia para evaluar las causas y el alcance de los daños. El objetivo del consistorio es actuar con celeridad para garantizar la seguridad vial y restablecer la normalidad en la zona lo antes posible.
Restricciones de tráfico y accesos para vecinos
Debido a esta incidencia, el tráfico en dirección a Las Caletillas queda cortado a la altura de La Barraca.
Sin embargo, se han establecido excepciones y rutas alternativas para los residentes:
- Acceso restringido por La Barraca: Solo podrán pasar los vecinos de las calles Acaymo, Agarfa, Armiche, Punta del Rey, Tenesedra y Fayna.
- Acceso por la autopista (Zona McDonald’s): Los residentes de las calles Charco del Musgo, Taunus, Tamonante, Bouganvilla y Pedro Evangelista deberán entrar a sus domicilios exclusivamente por esta vía.
- Circulación general: El resto de vehículos que necesiten acceder hacia Las Caletillas deberán desviarse por la calle Charco del Musgo.
Cambios en el transporte público: TITSA y línea circular
El servicio de transporte público también se ha visto afectado. TITSA y la Línea Circular de Costa han modificado sus recorridos de la siguiente manera:
- Guaguas de TITSA: Accederán por Punta Larga y finalizarán su trayecto en La Barraca. Quedan temporalmente anuladas todas las paradas situadas entre el McDonald’s y las anteriores a La Barraca.
- Línea Circular de Costa: El recorrido terminará en el edificio Esperanza, siendo esta la parada más próxima al Hotel Punta del Rey.
Desde el Ayuntamiento de Candelaria se solicita a la ciudadanía máxima precaución al circular por las inmediaciones y el respeto absoluto a la señalización provisional mientras se desarrollan los trabajos de reparación.