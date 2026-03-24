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Cierran de emergencia la Avenida Marítima de Las Caletillas por graves daños en la vía

Candelaria corta el tráfico para realizar obras de urgencia, afectando a varias líneas de TITSA y a los accesos principales al núcleo
Cierran de emergencia la Avenida Marítima de Las Caletillas por graves daños en la vía
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El Ayuntamiento de Candelaria ha procedido al cierre inmediato de un tramo estratégico de la Avenida Marítima en Las Caletillas. La medida se ha tomado tras detectarse un levantamiento del asfalto a la altura de la calle Charco del Musgo, específicamente en el área comprendida entre las Fuentes de Las Caletillas y el edificio Esperanza.

La concejalía de Obras y Servicios ha anunciado el inicio de una obra de emergencia para evaluar las causas y el alcance de los daños. El objetivo del consistorio es actuar con celeridad para garantizar la seguridad vial y restablecer la normalidad en la zona lo antes posible.

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Restricciones de tráfico y accesos para vecinos

Debido a esta incidencia, el tráfico en dirección a Las Caletillas queda cortado a la altura de La Barraca.

Sin embargo, se han establecido excepciones y rutas alternativas para los residentes:

  • Acceso restringido por La Barraca: Solo podrán pasar los vecinos de las calles Acaymo, Agarfa, Armiche, Punta del Rey, Tenesedra y Fayna.
  • Acceso por la autopista (Zona McDonald’s): Los residentes de las calles Charco del Musgo, Taunus, Tamonante, Bouganvilla y Pedro Evangelista deberán entrar a sus domicilios exclusivamente por esta vía.
  • Circulación general: El resto de vehículos que necesiten acceder hacia Las Caletillas deberán desviarse por la calle Charco del Musgo.

Cambios en el transporte público: TITSA y línea circular

El servicio de transporte público también se ha visto afectado. TITSA y la Línea Circular de Costa han modificado sus recorridos de la siguiente manera:

  1. Guaguas de TITSA: Accederán por Punta Larga y finalizarán su trayecto en La Barraca. Quedan temporalmente anuladas todas las paradas situadas entre el McDonald’s y las anteriores a La Barraca.
  2. Línea Circular de Costa: El recorrido terminará en el edificio Esperanza, siendo esta la parada más próxima al Hotel Punta del Rey.

Desde el Ayuntamiento de Candelaria se solicita a la ciudadanía máxima precaución al circular por las inmediaciones y el respeto absoluto a la señalización provisional mientras se desarrollan los trabajos de reparación.

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