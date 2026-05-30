Luz verde al “Plan A” de Santa Cruz contra los coches abandonados que ocupan aparcamientos

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Seguridad, ha puesto en marcha el denominado “Plan A”, que coordina el subcomisario de la Policía Local, Javier Viera, con el objetivo de agilizar los trámites legales que permitan localizar a los propietarios de coches abandonados en la vía pública para que autoricen la retirada al depósito y su posterior desguace.
La concejala del área, Gladis de León, anunció ayer en el pleno, a raíz de una moción del PSOE para frenar la proliferación de “residuos sólidos” abandonados en las calles y que ocupan plazas de aparcamientos durante largos periodos de tiempo, que “se han dado instrucciones a cada grupo operativo de la Policía Local para que en cada distrito intensifiquen la localización de vehículos fuera de uso, comprueben el estado de los expedientes y así se agilice la localización de los dueños, a fin de que puedan dar de baja el coche y su traslado al desguace”.
De León explicó que “la actual legislación, además de la ordenanza municipal de 1998, no permite actuar libremente en la retirada de coches abandonados, pues si no existe la autorización del propietario no se puede hacer nada”. En este sentido, mostró su preocupación, pues “son trámites que se prolongan hasta siete meses o incluso durante más tiempo”. Por ello, pidió colaboración ciudadana, a través de la aplicación móvil SC Mejora, para que los vecinos pueden enviar fotos y comunicar lugares de coches abandonados, lo que facilitará a la Policía Local verificar los datos y actuar.
Asimismo, la edil recordó que el Ayuntamiento asume los gastos de la grúa y facilita a los titulares la baja de los vehículos y el desguace, con el propósito de lograr retirar de la calle el máximo número de coches sin uso posible.
Por su parte, la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, exigió al Consistorio que “modifique la ordenanza municipal si es necesario para agilizar las actuaciones. Lo que no puede ser es que las calles estén llenas de coches abandonados ocupando aparcamientos durante meses y años, ya que a muchos hasta les faltan ruedas y matrículas”.
Mientras, el alcalde, José Manuel Bermúdez, apuntó que “este tema nos preocupa mucho, porque el número de coches abandonados en el municipio sigue en aumento, aunque no podemos actuar en contra de la ley. Por ello, he pedido a la concejala responsable mayor celeridad en el procedimiento dentro de la legalidad”.