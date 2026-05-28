El Ayuntamiento anuncia cortes de tráfico en la Rambla de Santa Cruz este viernes

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, ha anunciado una serie de modificaciones en la circulación vial de la capital de cara a la jornada de mañana viernes, 29 de mayo. En coordinación con la Policía Local, se ejecutarán cortes de tráfico intermitentes en una de las arterias principales de la ciudad, concretamente en la Rambla de Santa Cruz, con motivo del desarrollo del rodaje de una producción cinematográfica.
La planificación institucional establece que las restricciones operativas darán comienzo a partir de las 17:30 horas y se prolongarán hasta las 21:00 horas. La campaña de filmación requerirá la intervención directa en la calzada, por lo que las autoridades locales coordinarán el paso de vehículos para compaginar la actividad de la productora con las necesidades de movilidad del municipio.
Tramos afectados y duración de las retenciones
Las restricciones específicas de acceso se concentrarán en el tramo en sentido ascendente de la Rambla de Santa Cruz. Los vehículos que transiten por esta zona encontrarán limitaciones desde la confluencia de la vía con la calle Pedro Pérez Díaz hasta llegar a la intersección con la calle Pintor José Aguiar.
Según las previsiones técnicas del área técnica que dirige la concejala Evelyn Alonso, el impacto sobre la fluidez vehicular se ha diseñado para minimizar las molestias a los conductores. En este sentido, la corporación local ha detallado que la duración de cada uno de los cortes intermitentes no superará los cinco minutos.
Restricciones ininterrumpidas en giros y rotondas
Más allá de las retenciones puntuales de cinco minutos para la grabación de las escenas, el operativo municipal contempla otra serie de cambios estructurales en la circulación de la zona. Estas medidas de desvío se aplicarán de forma ininterrumpida durante toda la jornada del rodaje, impidiendo determinadas maniobras habituales en el sector afectado.
Las modificaciones organizadas por el área de Movilidad y la Policía Local impedirán que los usuarios de la vía puedan realizar el giro en la rotonda próxima a la confluencia de la Rambla con la calle San Isidro. De igual manera, quedará completamente inhabilitada la posibilidad de realizar maniobras de giro en la intersección de la Rambla de Santa Cruz con las calles Arquitectos Saavedra y Díaz-Llanos, así como con la calle San Fernando.
El dispositivo de seguridad vial contará con la presencia y supervisión de los agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, quienes se encargarán de señalizar los desvíos alternativos, regular el paso controlado de los vehículos durante los intervalos de grabación y garantizar la seguridad tanto de los equipos técnicos de la producción cinematográfica como de los peatones y conductores que frecuenten el entorno de la Rambla durante la tarde del viernes.