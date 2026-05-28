Exigen la retirada del Monumento a Franco tras el rechazo a declararlo BIC: “Las excusas se han agotado”

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife ha decidido iniciar una campaña de recogida de firmas, a través de la plataforma online change.org, para exigir la retirada del Monumento a Franco, tras el “rotundo varapalo” técnico de la ponencia de patrimonio del Gobierno de Canarias, que rechazó por unanimidad la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), según informó ayer en un comunicado. A última hora de la tarde de ayer, la propuesta contaba ya con más de 340 firmas.
La presidenta de la asociación, Mercedes Pérez Schwartz, consideró “llamativo” que casi dos décadas después de la Ley de Memoria de 2007, “todavía haya que exigir la retirada inmediata de ese símbolo franquista” del espacio público.
“El dictamen técnico e histórico ha dejado claro que la obra carece de valores excepcionales que justifiquen su blindaje cultural. Las excusas se han agotado y es hora de que las instituciones cumplan con la legalidad”, manifestó Pérez Schwartz. Desde la asociación recordaron que mantener este monumento “vulnera de forma flagrante” el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica de Canarias y el artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática estatal.
En este sentido, Mercedes Pérez Schwartz fue tajante al señalar la “anomalía democrática” que representa la permanencia de la obra en la capital tinerfeña: “Sesenta años después de su colocación, este monumento sigue funcionando exactamente para lo que fue concebido: como un homenaje y una exaltación clara a la figura del dictador Francisco Franco y a los años de dictadura y represión. Mantenerlo en nuestras calles es un agravio intolerable hacia las familias de las, al menos, 182 víctimas mortales identificadas en la Isla”.
Por este motivo, explicaron desde la asociación, la campaña de firmas no solo solicita el desmantelamiento de la escultura, sino que también plantea una alternativa “constructiva y democrática”: su traslado al Museo Histórico Militar de Canarias (Cuartel de Almeida). “La ley no exige la destrucción de la pieza, sino su retirada del espacio de honor civil. En un museo, la obra podrá ser estudiada e interpretada correctamente dentro de su estricto contexto histórico, perdiendo su condición de altar de exaltación fascista”, argumentó Pérez Schwartz.
Asimismo, la iniciativa pide la recuperación integral de la zona pública mediante la instalación de un nuevo memorial que rinda homenaje a las víctimas de la represión y celebre de forma activa la defensa de la democracia.
Desde la asociación recuerdan, además, que el monumento actual mira justo a la mayor fosa marina existente en Canarias, “donde decenas de personas fueron lanzadas al océano por tener ideales políticos legítimos o ser cargos públicos elegidos democráticamente”. “Mantener un monumento dedicado al dictador, en una de las entradas principales de la capital de la Isla dice poco de la sociedad que somos hoy en día y humilla la memoria de cientos de hogares que todavía sufren por lo que vivieron sus familiares bajo ese régimen”, afirmó con rotundidad Pérez Schwartz.
La presidenta de la asociación no ha ocultado su “profunda indignación ante las maniobras de determinados sectores políticos institucionales de la extrema derecha”. “Es una auténtica vergüenza democrática ver cómo grupos políticos que han sido elegidos en las urnas gracias a las libertades actuales estén promoviendo campañas activas para mantener este monumento en pie, tratando de blanquear de forma grosera su significado e intentando maquillar u ocultar su nombre real”, denunció.
“No podemos permitir que se reescriba la historia ni que se legitime el dolor de los represaliados. Instamos de nuevo al Cabildo y al Ayuntamiento a que escuchen el clamor técnico y civil. Es momento de recuperar el tiempo perdido y normalizar democráticamente nuestras calles”, concluyó.