Cafés por compras, rosas y actividades: así será la jornada especial de este sábado en Santa Cruz

La calle La Rosa, en Santa Cruz de Tenerife, acogerá este sábado, 10 de octubre, una nueva jornada de actividades para dinamizar el comercio local. Bajo el nombre de ‘Vive La Rosa 2’, la iniciativa se desarrollará entre las 10.00 y las 14.00 horas, con cafés que se podrán conseguir mediante compras, reparto de rosas y actuaciones de teatro en la calle.
La propuesta busca atraer a vecinos y visitantes a esta vía recientemente rehabilitada, al tiempo que impulsa las ventas de sus establecimientos y ofrece diferentes alternativas de ocio y cultura.
La actividad cuenta con financiación de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, bajo la marca Comercio de Canarias, y con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Sociedad de Desarrollo, la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA) y la Asociación de Empresarios Zona Centro.
Cafés por compras en los comercios de la calle La Rosa
Una de las principales propuestas de la jornada será ‘Cafés y Rosas’, una campaña que permitirá a los clientes obtener cafés mediante las compras realizadas en los establecimientos adheridos.
Los cafés podrán canjearse entre el 10 y el 31 de octubre en JR Roasters, situado en el número 12 de la calle La Rosa.
La organización no ha especificado en la información difundida el importe mínimo de compra necesario para participar ni las condiciones concretas del canje.
Además, durante la jornada se repartirán rosas promocionales con etiquetas identificativas de la marca Comercio de Canarias. La entrega se realizará desde un punto de atención e información habilitado para la actividad.
Teatro en la calle y espacios para fotografías
El programa de ‘Vive La Rosa 2’ incluirá diferentes actividades para animar la zona comercial durante la mañana del sábado.
Entre las 11.30 y las 12.30 horas, la compañía Arte Facto recorrerá la calle con actuaciones de animación y teatro itinerante.
También se instalarán diferentes elementos decorativos, entre ellos un jardín vertical y varios espacios para hacerse fotografías o photocalls, distribuidos por puntos estratégicos de la vía.
La decoración alcanzará al mobiliario urbano, incluidos los bancos, con el propósito de transformar temporalmente el aspecto de la calle y crear espacios de encuentro para los asistentes.
Los escaparates de los comercios participantes también tendrán protagonismo. La iniciativa contempla la colocación de vinilos con frases relacionadas con la actividad de cada establecimiento y conceptos como el renacimiento, la resiliencia y la fortaleza.
Una iniciativa para impulsar el comercio de El Toscal
La celebración de ‘Vive La Rosa 2’ forma parte de las acciones destinadas a recuperar la actividad comercial y atraer visitantes a la calle La Rosa tras su rehabilitación.
La vía ya acogió el pasado 12 de septiembre otra jornada de dinamización con actividades familiares, deporte, música, baile y propuestas para diferentes edades.
Aquella convocatoria reunió a vecinos y visitantes en distintos tramos de la calle, con la participación de establecimientos comerciales y colectivos locales.
La nueva cita del 10 de octubre se centra especialmente en el consumo de proximidad y la promoción de los negocios de la zona, mediante incentivos por compras y actividades culturales en el espacio público.