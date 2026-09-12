Santa Cruz estrena la renovada calle de La Rosa con actividades familiares y música en directo

La calle de La Rosa, en el barrio de El Toscal, recuperó su ritmo cotidiano tras la celebración de ‘Vive La Rosa’, un encuentro de dinamización vecinal organizado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para celebrar la remodelación integral de la vía. Durante cuatro horas, el público asistente recorrió los diferentes tramos de la calle, ocupados por talleres, exhibiciones deportivas y actividades orientadas al comercio de proximidad.
La jornada dividió los espacios recién renovados en áreas temáticas. Entre las calles de La Luna y Santa Rosalía se instaló un punto fotográfico, mientras que el tramo hasta Santa Clara concentró las actuaciones musicales y un juego con ruleta comercial para incentivar las compras locales. Más adelante, los menores contaron con zonas de castillos hinchables, talleres creativos de pintacaras y juegos tradicionales.
Exhibiciones de baile, zonas para jóvenes y deporte al aire libre
El cruce de la vía con San Francisco Javier albergó talleres abiertos y exhibiciones a cargo de la Escuela de Flamenco Genaro Arteaga y el estudio Wonder Dance Center. En el apartado deportivo, la zona adyacente al número 43 ofreció pistas de pickleball, minigolf y hockey, apoyadas por la infraestructura móvil de Santa Cruz Entrena.
El público juvenil dispuso de una sección propia cerca de la calle San Martín con partidas de juegos de rol, talleres para la personalización de bolsas de tela, propuestas gamer y una muestra fotográfica elaborada por jóvenes del municipio.
Gastronomía y música caribeña en la Alameda del Duque de Santa Elena
De forma paralela, la Alameda del Duque de Santa Elena acogió la primera edición del Mojitos Vacilón Fest, un festival al aire libre de 11 horas de duración diseñado para despedir la temporada de verano en el centro chicharrero.
La cita musical contó con las actuaciones de Calle Obispo, Aradance y la DJ Sistah Vibes, en una jornada amenizada por el equipo del popular kiosco El Caracol de Las Teresitas. La oferta se completó con camiones de comida (foodtrucks), talleres infantiles y puestos de venta atendidos por comercios pertenecientes a la asociación Zona Centro.