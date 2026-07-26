Es oficial: Santa Cruz de Tenerife reabre al tráfico la calle de La Rosa este jueves

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife iniciará este lunes, 27 de julio, los trabajos previos para reabrir al tráfico la calle de La Rosa el próximo jueves, 30 de julio. Las actuaciones permitirán restablecer la configuración viaria habitual del barrio de El Toscal tras concluir la remodelación integral de este eje comercial y residencial.
Los primeros trabajos se centrarán en adaptar la señalización horizontal y vertical de la calle Santiago, que recuperará su sentido habitual de circulación en dirección a la calle San Isidro. Esta medida elimina de forma paulatina los desvíos y restricciones de tráfico implantados durante las diferentes fases de la obra para normalizar la circulación en la zona.
Pruebas en el transporte público y cambios en la línea 914
La reapertura de la vía incluye también cambios en el servicio de transporte público de la capital tinerfeña. La línea 914 de TITSA comenzará este lunes un periodo de pruebas operativas que se extenderá hasta el próximo 3 de agosto. Durante este intervalo, las guaguas de la compañía del Cabildo de Tenerife circularán por la propia calle de La Rosa y realizarán dos paradas en este tramo para comprobar la fluidez y operatividad del nuevo trazado antes de fijarlo de forma definitiva.
La finalización de los trabajos en la calle de La Rosa permite recuperar uno de los principales corredores de movilidad de El Toscal. El proyecto de transformación urbana ha ejecutado mejoras en la accesibilidad peatonal, la renovación de servicios básicos y la regeneración del entorno comercial para beneficio de residentes y visitantes de la capital.