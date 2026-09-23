El Cabildo de Tenerife activa el Grado 1: qué queda prohibido desde hoy

El Cabildo de Tenerife ha activado desde las 08.00 horas de este miércoles, 23 de septiembre, las medidas preventivas de Grado 1 por riesgo de incendio forestal en los cuatro sectores de riesgo de la Isla: Norte, Sur, Anaga Norte y Anaga Sur.
Las restricciones afectan a las zonas declaradas de riesgo de incendio forestal y prohíben actividades como hacer fuego en exteriores, fumar, utilizar pirotecnia o trabajar con determinada maquinaria que pueda producir chispas, calor o descargas eléctricas.
Las medidas permanecerán vigentes hasta que el Cabildo dicte una nueva resolución y coinciden con la alerta por riesgo de incendios forestales activada este miércoles por el Gobierno de Canarias en Tenerife y Gran Canaria ante el episodio de altas temperaturas.
La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha explicado que la evolución meteorológica obliga a reforzar la prevención y ha pedido evitar cualquier comportamiento capaz de generar una chispa o un foco de fuego.
Qué está prohibido en Tenerife con el Grado 1
Durante la vigencia de las medidas queda prohibida en las zonas de riesgo la quema de restos vegetales agrícolas y forestales, así como cualquier fuego en exteriores.
La restricción incluye barbacoas al aire libre, hogueras, fogones, cocinas de gas, infiernillos, velas, antorchas y bombonas utilizadas para cocinar en áreas recreativas y zonas de acampada.
También queda prohibido fumar, incluido el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos, en los ámbitos afectados por la resolución.
El Grado 1 impide además utilizar material pirotécnico, como fuegos artificiales, petardos, tracas, cohetes y bengalas.
Las restricciones alcanzan asimismo a maquinaria y herramientas capaces de producir chispas, calor o descargas eléctricas. Entre ellas figuran radiales, amoladoras, equipos de soldadura, determinados tipos de desbrozadoras y trituradoras o ahumadores empleados en apicultura.
Estas prohibiciones coinciden con las contempladas en el régimen preventivo de Grado 1 aplicado anteriormente por el Cabildo, que restringe el fuego en exteriores, la pirotecnia y la maquinaria capaz de producir chispas en las zonas forestales de riesgo.
Los senderos y áreas recreativas permanecen abiertos
La activación del Grado 1 no supone el cierre general de los montes ni de los senderos de Tenerife.
Según la resolución, pueden continuar utilizándose las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos públicos, aunque dentro de ellas deberán respetarse las prohibiciones relacionadas con el fuego y el tabaco.
También se mantienen permitidos el tránsito por senderos y pistas forestales, la estancia en el monte y la circulación recreativa en bicicleta o a caballo.
No se establecen restricciones adicionales para la circulación por carreteras insulares y vías municipales ni para el acceso de propietarios o titulares a sus fincas e infraestructuras.
Los aprovechamientos forestales y determinadas actividades cinegéticas tampoco quedan suspendidos por el Grado 1, al igual que los eventos deportivos y romerías en pistas, senderos forestales o campo a través, según la información facilitada por el Cabildo.
Las instalaciones de hostelería o turismo activo podrán igualmente continuar funcionando cuando no exista una prohibición específica que les afecte.
La alerta por incendios está activa desde esta mañana
La decisión del Cabildo coincide con la alerta por riesgo de incendios forestales declarada por el Gobierno de Canarias en Tenerife desde las 08.00 horas de este miércoles.
Emergencias vincula el incremento del riesgo al episodio de altas temperaturas que comenzó en las Islas orientales y que se extenderá progresivamente al resto del Archipiélago. En Tenerife se espera un ascenso térmico más acusado durante el jueves.
El Cabildo pide extremar las precauciones con cualquier actividad susceptible de originar un incendio y recomienda consultar Tenerife ON antes de desplazarse a espacios naturales para comprobar posibles cierres o restricciones.
Se mantienen además otras limitaciones que ya estaban vigentes, entre ellas las relacionadas con la zona afectada por el incendio forestal de agosto de 2023 y la prohibición de fumar en el Parque Nacional del Teide.