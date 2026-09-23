Desbloqueado el proyecto de Costa San Juan tras más de una década

El sector denominado como Costa San Juan, en el núcleo costero de Playa San Juan, en Guía de Isora, cuenta ya con el proyecto de reparcelación que fija cómo se repartirán los 267.130 metros cuadrados (m2) del ámbito entre sus actuales titulares y qué parcelas urbanizadas recibirá cada uno a cambio del suelo aportado, todo ello tras más de una década de tramitación urbanística.
El documento cierra así la última pieza jurídica del proceso, en un ámbito que la ordenación vigente reserva, en su mayor parte, a dos hoteles de cinco estrellas gran lujo.
EQUIPAMIENTOS
Situado entre el barranco de San Juan y el de La Rabona, junto a la carretera TF-47 y también el litoral de Aguadulce, este entorno mantiene un frente marítimo de 950 metros lineales. Su ordenación urbanística (vigente desde 2013) reserva el desarrollo a dos parcelas hoteleras, con capacidad conjunta para 1.100 plazas alojativas y una edificabilidad de 43.754 m2, casi tres cuartas partes de todo el aprovechamiento. El resto se completa con 33 parcelas residenciales unifamiliares, capacitadas con equipamiento turístico, deportivo y terciario-hostelero, además de más de 62.000 metros cuadrados de espacios libres y zonas verdes.
La estructura de la propiedad ha cambiado notablemente desde que se aprobó el planeamiento. De las nueve propiedades y 39 parcelas catastrales existentes en 2013, hoy quedan solo seis titulares, de los que tres concentran casi el 96% del suelo. Ese proceso de concentración se explica, en buena medida, por la expropiación por tasación conjunta que el Consistorio tramitó entre 2017 y 2020 para incorporar al desarrollo las fincas de los propietarios que no se habían adherido voluntariamente al sistema de compensación.
CESIÓN
Los recursos presentados contra aquella expropiación fueron desestimados por sentencias firmes, lo que a la postre ha permitido cerrar jurídicamente un proceso que llevaba abierto desde 2011. El proyecto de urbanización, redactado en 2022, cifra el coste de ejecución material de las obras en 11,8 millones, que se eleva a 15,4 al incluir gastos generales.
A esa partida se suman honorarios profesionales, indemnizaciones por las antiguas edificaciones e instalaciones agrícolas que deben desaparecer (valoradas en más de un millón de euros), gastos varios, y la monetización de la cesión obligatoria del 10% de aprovechamiento al Ayuntamiento de Guía de Isora, cerca de 4,2 millones, hasta alcanzar un desembolso global de 25 millones de euros que asumirán íntegramente los propietarios del sector.
El proyecto se encuentra ahora en periodo de información pública hasta noviembre, último trámite antes de su aprobación definitiva.