Los rodajes de dos películas en La Laguna provocan cortes de tráfico y prohíben estacionar en estas calles

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha anunciado alteraciones del tráfico y restricciones de estacionamiento debido a la producción y grabación de dos proyectos cinematográficos.
Los bandos oficiales emitidos detallan los cortes informativos, los horarios y los tramos de vías públicas afectados tanto en el casco de La Laguna como en la zona de Taco.
Estas medidas operativas se ejecutan con el objetivo de facilitar el desarrollo técnico de los rodajes de la película Mister y del largometraje Fotg, coordinando la ocupación del espacio público con la seguridad vial de conductores y peatones.
Restricciones por el rodaje en Taco
La primera de las actuaciones corresponde a la producción de la película Mister. Las afecciones se localizarán de forma específica en el entorno del antiguo IES Padre Anchieta, situado en la calle Portugal, en el núcleo de Taco.
El plan de rodaje establece restricciones directas que prohíben el estacionamiento de vehículos en un tramo de 30 metros lineales de la citada calle Portugal.
Los días y franjas horarias fijados para esta prohibición son los siguientes:
- El jueves, 28 de mayo, desde las 14:00 horas hasta las 22:00 horas.
- El miércoles, 3 de junio, desde las 08:00 horas hasta las 18:00 horas.
Los horarios de cierre y la apertura de las vías se ajustarán a lo estipulado, aunque las autoridades competentes recuerdan que podrán sufrir modificaciones si las necesidades del tráfico o los motivos de seguridad en la zona así lo aconsejan durante las jornadas de filmación.
Cortes de tráfico y prohibición de aparcar
La segunda intervención, vinculada al largometraje Fotg, provocará una reorganización vial más severa en el casco urbano de La Laguna el viernes 29 de mayo. El operativo técnico contempla un plan de trabajo doble, con horario diurno de 08:00 a 19:00 horas y horario nocturno de 20:00 a 06:00 horas.
Las restricciones de estacionamiento comenzarán a aplicarse de manera anticipada para asegurar la reserva de espacio de los vehículos de producción.
Queda estrictamente prohibido aparcar en las siguientes áreas:
- Calle Alfredo Kraus: Afecta a un tramo de 186 metros lineales, desde las 08:00 horas del 27 de mayo hasta las 20:00 horas del 30 de mayo.
- Calle Guillermo Peraza Álvarez: Afecta a 40 metros lineales, desde las 20:00 horas del 28 de mayo hasta las 06:00 horas del 30 de mayo.
- Bolsa de estacionamiento de la calle Wagner: Justo en la conexión con la rotonda del Orfeón La Paz, afectando a 93 metros lineales desde las 14:00 horas del 29 de mayo hasta las 06:00 horas del 30 de mayo.
Respecto a las restricciones a la circulación, los operarios y servicios de seguridad vial activarán cortes intermitentes del tráfico de vehículos y peatones en la calle Alfredo Kraus y en todas sus vías transversales de acceso, estableciendo los desvíos alternativos correspondientes.
Asimismo, quedará totalmente prohibida la circulación de vehículos en la calle Wagner a la altura de la bolsa de estacionamiento, así como en los viales interiores de dicha zona de aparcamiento y sus calles confluentes, quedando autorizados únicamente los vehículos integrados en el equipo de rodaje de la película.