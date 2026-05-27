Emotiva despedida a Teno, el agente de cuatro patas que dejó huella en la Policía de Santa Cruz de Tenerife: “Siempre formarás parte de esta familia”

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha comunicado el fallecimiento de Teno, uno de los miembros más veteranos y significativos de su Unidad Canina. El can, que dedicó la totalidad de su vida operativa al servicio del cuerpo policial, era considerado un compañero inseparable por los agentes de la capital tinerfeña.
A través de un comunicado emitido en sus canales oficiales, el cuerpo de seguridad de Santa Cruz ha querido rendir un público homenaje a la trayectoria del animal. Desde la institución se ha destacado de manera explícita que las tareas desempeñadas por el can han dejado una profunda huella en cada una de las intervenciones policiales, entrenamientos especializados y jornadas de trabajo compartidas con el resto del equipo.
Reconocimiento a la Unidad Canina
El fallecimiento de Teno ha motivado una declaración de reconocimiento y cariño institucional dirigida de forma directa a su guía, el agente Yeray, así como a la totalidad de los componentes que integran la Unidad Canina de la Policía Local.
Las funciones de estos animales resultan clave en el día a día de las labores preventivas y de seguridad en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, participando de forma activa en dispositivos de control, prevención de la delincuencia y exhibiciones operativas.
El cuerpo policial ha querido visibilizar el agradecimiento por los años de servicio y fidelidad prestados por Teno en el desarrollo de sus funciones. En el comunicado de despedida, la jefatura y los compañeros del cuerpo han remarcado que el agente de cuatro patas seguirá formando parte de la familia de la Policía Local de Santa Cruz, concluyendo con un mensaje de respeto a su labor en las calles de la capital.