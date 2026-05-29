San Andrés lucha contra el derribo de la cofradía de pescadores, que está casi en ruinas

La antigua cofradía de pescadores del pueblo de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, se resiste a desaparecer. A pesar de su actual estado casi en ruinas, la asociación de vecinos El Pescador ha anunciado que iniciará una serie de movilizaciones para intentar darle un nuevo uso a esta emblemática edificación, para la cual propone transformar en un futuro museo de la pesca, tal y como avanzó DIARIO DE AVISOS.
Por ello, a partir del próximo 1 de junio, y durante un mes, los vecinos comenzarán a recoger firmas en el municipio con el objetivo de evitar el futuro derribo de esta infraestructura, pues según explica la asociación vecinal, “la intención del Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende la Dirección General de Costas, es derribar el edificio, aunque sin hacer uso de la zona en la que se ubica la cofradía”.
Marcos Cova, miembro de la asociación El Pescador, explicó que el pasado martes se llevó a cabo una reunión con el director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, para trasladar las preocupaciones vecinales respecto a temas que afectan a San Andrés, entre ellos el del edificio de la antigua cofradía. “Pese a que nos escuchó, nos trasladó que este edificio es competencia del Estado, no del Gobierno de Canarias, y por ello hemos decidido poner en marcha una campaña de recogida de firmas en pro de salvar y darle un futuro uso a la cofradía”.
El pasado 8 de julio de 2025, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) anunció el cierre y disolución de la cofradía de pescadores de San Andrés, ubicada junto a la playa de Las Teresitas, una decisión que el Gobierno regional también amparó ante la disminución de la actividad, al tener menos de ocho cofrades, y las deudas contraídas por la entidad.
La intención de la asociación de vecinos es rescatar el viejo edificio para convertirlo en un museo o centro de interpretación en el que se haga honor a la actividad pesquera tradicional que ha caracterizado al pueblo de San Andrés, pero mientras tanto piden a las administraciones su vallado para evitar okupas y el continuo declive de la edificación.
Por otra parte, Cova indicó que en la reunión con Costas de Canarias también se abordaron otros asuntos vinculados a la zona, como recuperar la playa de Hoya Fría y arreglar el muellito de San Andrés, enclaves para los que proponen la mejora de accesos, que permitiría un mayor disfrute por parte de residentes y visitantes.
Respecto a la playa de Hoya Fría, El Pescador ha presentado un proyecto consistente en colocar plataformas de madera y duchas que faciliten el acceso a esta parte del litoral; mientras que para el muellito la idea se centra en dotarlo de áreas de solarium, también de madera, y escaleras con pasamanos para el acceso al mar que logren hacer más atractiva la avenida Marítima.
Según Cova, el director general de Costas se mostró predispuesto a estudiar las iniciativas, las cuales trasladará en breve al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, a fin de buscar soluciones conjuntas.